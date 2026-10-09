La Cámara Minera de San Juan presentó este jueves 8 de octubre a Victoria Vedia como nueva coordinadora de Comunicación Institucional. La funcionaria quedará a cargo del vínculo con la prensa local de la principal entidad que agrupa a las empresas mineras de la provincia. El cargo había registrado cambios en los últimos meses, en un área sensible para la relación entre el sector y los medios.

“Ella es quien de ahora en adelante abrirá la puerta, la voz en el tema de comunicación y quien trabajará codo a codo con Marcelo Agulles”, dijo Sandra Barceló, gerente de la Cámara Minera, durante el encuentro con periodistas en el que se formalizó la presentación. Agulles es el encargado de comunicaciones de la minera Vicuña y preside la comisión de Comunicación de la Cámara, por lo que la coordinación quedará articulada con esa estructura interna.

Vedia estudia la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Católica de Cuyo y tiene previsto recibirse en octubre. Según la información difundida por la entidad, trabajó como productora en distintos programas de televisión y también se desempeñó en el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano del Gobierno de San Juan. Su incorporación se inscribe en un espacio que requiere manejo institucional, relación con prensa y continuidad operativa.

Antecedentes recientes La designación llega después de varios movimientos en poco tiempo dentro de la Cámara. En agosto, la entidad había incorporado a la periodista Yanina Urcullu para el mismo puesto, tras la salida de Leonardo Quiroga Cisella, pero Urcullu dejó el cargo pocas semanas después por una incompatibilidad con sus tareas en la universidad. Ese recambio dejó vacante una función clave en la comunicación externa de la institución.

Reorganización interna Con la llegada de Vedia, la Cámara vuelve a cubrir el puesto responsable del enlace con los medios de la provincia. La entidad atraviesa una reorganización que, según el texto difundido, en el último año también incluyó cambios en su conducción y en su estructura ejecutiva. El nuevo esquema busca restablecer una interlocución estable con el sector periodístico y con las empresas asociadas.

La continuidad de esa coordinación será relevante para el seguimiento de la agenda minera provincial, en un contexto en el que la comunicación institucional cumple un rol operativo para anuncios, consultas y circulación de información sectorial. El dato inmediato a seguir es la consolidación del área bajo la nueva responsable y la eventual estabilidad del cargo después de dos reemplazos en menos de dos meses.