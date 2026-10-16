El sorteo se realizó este sábado 26 de septiembre en la Gerencia de Préstamos de la Caja de Acción Social y tuvo 12 premios principales y tres suplentes.

Este sábado 26 de septiembre, la Caja de Acción Social realizó un nuevo sorteo de Cupones No Premiados, en las instalaciones de la Gerencia de Préstamos, con una amplia convocatoria que superó las 500 personas.





El encuentro permitió conocer a los ganadores de los 12 premios previstos para esta edición, entre los que se destacaron motos 0 km, televisores, aires acondicionados, electrodomésticos y artículos tecnológicos.





Ganadores





1° premio: Moto 0 Km 110 cc / Herrera Celia / DNI: 16.836.064

2° premio: Smart TV 75" / Páez Claudia / DNI: 17.173.363

3° premio: Smart TV 65" / Delgado Rosa / DNI: 21.362.391

4° premio: Aire Acondicionado 6500 W / Luján Jorge / DNI: 16.017.027

5° premio: Aire Acondicionado 4500 W / Yáñez Jessica / DNI: 26.287.913

6° premio: Monopatín Eléctrico / Agüero Herminia / DNI: 5.283.668

7° premio: Smart TV 55" / Herrera Celia / DNI: 16.836.064

8° premio: Freezer Vertical / Aguirre Luciana / DNI: 45.801.275

9° premio: Lavarropas / Gómez Diego / DNI: 29.583.881

10° premio: Heladera con freezer / Muñoz Arturo / DNI: 25.195.789

11° premio: Notebook / Rosa Olga / DNI: 6.197.372

12° premio: Cocina 4 hornallas / Gramajo Ramón / DNI: 25.462.430





Suplentes





1° suplente: Donoso Estela Mary / DNI: 12.738.737

2° suplente: Díaz Roberto Horacio / DNI: 17.223.945

3° suplente: Tello Víctor Oscar / DNI: 18.596.024





Presentación de ganadores y suplentes





Tanto las personas ganadoras como los suplentes cuentan con un plazo de 10 días hábiles, después del sorteo, para presentarse con su DNI en mano en la Oficina de Comunicaciones de la Caja de Acción Social, ubicada en calle Santa Fe 10 Este, 2° piso, de 7:30 a 12:00 horas.





La Caja de Acción Social felicita a todas las personas ganadoras y agradece a la comunidad por la amplia participación en esta nueva edición del sorteo de Cupones No Premiados.