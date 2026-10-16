El encuentro permitió conocer a los ganadores de los 12 premios previstos para esta edición, entre los que se destacaron motos 0 km, televisores, aires acondicionados, electrodomésticos y artículos tecnológicos.
Ganadores
1° premio: Moto 0 Km 110 cc / Herrera Celia / DNI: 16.836.064
2° premio: Smart TV 75" / Páez Claudia / DNI: 17.173.363
3° premio: Smart TV 65" / Delgado Rosa / DNI: 21.362.391
4° premio: Aire Acondicionado 6500 W / Luján Jorge / DNI: 16.017.027
5° premio: Aire Acondicionado 4500 W / Yáñez Jessica / DNI: 26.287.913
6° premio: Monopatín Eléctrico / Agüero Herminia / DNI: 5.283.668
7° premio: Smart TV 55" / Herrera Celia / DNI: 16.836.064
8° premio: Freezer Vertical / Aguirre Luciana / DNI: 45.801.275
9° premio: Lavarropas / Gómez Diego / DNI: 29.583.881
10° premio: Heladera con freezer / Muñoz Arturo / DNI: 25.195.789
11° premio: Notebook / Rosa Olga / DNI: 6.197.372
12° premio: Cocina 4 hornallas / Gramajo Ramón / DNI: 25.462.430
Suplentes
1° suplente: Donoso Estela Mary / DNI: 12.738.737
2° suplente: Díaz Roberto Horacio / DNI: 17.223.945
3° suplente: Tello Víctor Oscar / DNI: 18.596.024
Presentación de ganadores y suplentes
Tanto las personas ganadoras como los suplentes cuentan con un plazo de 10 días hábiles, después del sorteo, para presentarse con su DNI en mano en la Oficina de Comunicaciones de la Caja de Acción Social, ubicada en calle Santa Fe 10 Este, 2° piso, de 7:30 a 12:00 horas.
La Caja de Acción Social felicita a todas las personas ganadoras y agradece a la comunidad por la amplia participación en esta nueva edición del sorteo de Cupones No Premiados.