Este viernes 27 de noviembre, de 8 a 12 horas, habrá controles de salud visual en esta localidad caucetera. El operativo “Te veo bien” es para personas a partir de los 6 años de edad.

Este viernes 27 de noviembre, Vallecito será el punto de encuentro para las familias que viven en otras localidades cauceteras como Bermejo, Nikizanga o Pie de Palo, para poder realizar atención oftalmológica a través del programa “Te veo bien”. Los operativos gestionados desde la Dirección de Asistencia, consisten en controles visuales y la toma de parámetros de corrección para quienes tengan patologías de la vista más la elección de los marcos para poder confeccionar luego, los anteojos que necesita para mejorar su calidad de vida.





Estas iniciativas están destinadas a la todas las personas interesadas, a partir de los 6 años, que no cuenten con cobertura de obra social.





Para concretarlo, hasta esta localidad de Caucete llegará un equipo de técnicos y profesionales oftalmólogos y trabajadores sociales. Se ha previsto que la atención sea por orden de llegada y se extenderá de 8 a 12 horas, en la sede de la escuela República del Paraguay, sobre Ruta Nacional 141, en el ingreso al paraje Difunta Correa.





Las personas que asistan deben presentar su DNI y una copia de Certificado de Negativa de Anses.





A mediados de octubre del 2026, se hizo un operativo semejante, en el centro de Caucete.