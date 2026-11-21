Marcelo Orrego presenció el viernes el espectáculo central de la Feria de la FNS 2026 en el Velódromo Vicente Chancay. La puesta volverá a presentarse el sábado y el domingo, a las 21.

El gobernador Marcelo Orrego presenció el viernes, durante la apertura de la Feria de la Fiesta Nacional del Sol 2026, el espectáculo artístico central desarrollado en el Velódromo Vicente Chancay. La función contó también con la presencia de Darío Barassi y volverá a presentarse el sábado y el domingo, a las 21 horas.

La propuesta, creada por Nicolás Rodríguez, plantea un recorrido escénico atravesado por la curiosidad, la intuición y el asombro de un niño fascinado por los dinosaurios. Con una duración de más de 30 minutos, la obra combina imaginación, dibujos de una bitácora y distintos escenarios para construir una historia que se mueve entre el pasado y un presente posible.

Entre los espacios representados aparece Ischigualasto, en una trama que sigue al protagonista en la búsqueda de respuestas. La puesta está estructurada en una obertura y tres actos, y está encabezada por un niño y un adulto, acompañados por otros personajes. Esa organización le da forma a un relato musical que articula recursos teatrales y visuales.

Base científica y homenaje El guion fue concebido a partir de la figura de Ricardo Martínez, paleontólogo sanjuanino, y como homenaje a quienes impulsaron el desarrollo de la paleontología en la provincia. La obra aclara que la infancia real del científico tuvo otros matices, pero recupera especialmente su curiosidad y sus ganas de conocer para construir el relato artístico.

Para elaborar ese contenido, el equipo creativo realizó un proceso de investigación junto a profesionales del Museo Paleontológico. Según la información difundida, hubo encuentros, entrevistas y un trabajo de corrección científica orientado a trasladar una disciplina compleja al lenguaje escénico. En ese marco, también se incorporaron anécdotas e historias humanas vinculadas con la tarea de paleontólogos y geólogos.

La presentación fue seguida por familias sanjuaninas que asistieron al primer día de la fiesta. La continuidad de la puesta durante el fin de semana permite sostener la programación central de la FNS 2026 en el Velódromo Vicente Chancay, con funciones previstas para el sábado y el domingo a las 21.