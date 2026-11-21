La banda sanjuanina fue la primera en tocar en el Estadio del Bicentenario. El inicio incluyó repertorio propio, clásicos del rock nacional y homenajes a Los Piojos.

De La Lora con el tema Antes de Los Piojos arranco con l a actividad en el escenario mayor de la FNS

El rock comenzó a sonar en el escenario mayor de la Fiesta Nacional del Sol 2026 de la mano de De La Lora, que fue la primera banda en subir al escenario del Estadio del Bicentenario. La presentación abrió la programación artística de la jornada con el tema Antes de Los Piojos. La actuación marcó el inicio de una de las noches centrales del festival en San Juan.

Con recorrido dentro de la escena musical local, el grupo presentó un repertorio que combinó canciones propias, clásicos del rock nacional y homenajes a Los Piojos. La propuesta estuvo orientada a encender al público desde el comienzo de la velada. En ese marco, la banda asumió la responsabilidad de inaugurar el escenario principal de la edición 2026.

Conducción y apertura La apertura también contó con la conducción de Marcela Podda, Gustavo Toledano y Jorge Pascual Recabarren, quienes acompañaron el inicio de la programación artística. Su participación formó parte del armado general de la noche en el estadio. La organización mantuvo así el esquema de presentación previsto para el comienzo de la actividad musical.

Concurrencia en el predio Mientras la música comenzaba a sonar, el predio mostraba una importante concurrencia y una gran cantidad de personas aguardaba para ingresar al estadio. Esa afluencia anticipó una jornada con fuerte presencia de público en el espacio central de la fiesta. El desarrollo de la noche quedó así vinculado a la capacidad de convocatoria del festival y al lugar que el rock ocupa dentro de su programación.

La presentación de De La Lora dejó inaugurado el tramo artístico principal de la jornada y abrió el paso a las actuaciones posteriores en el Estadio del Bicentenario. La evolución del público y el resto de la grilla quedaron como las variables a seguir durante el resto de la noche. La fiesta continuó con la expectativa de sostener la concurrencia registrada en el ingreso al predio.