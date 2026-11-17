El canal incorpora un nuevo espacio para discutir los temas de actualidad, intercambiar opiniones y analizar la realidad desde cuatro perspectivas diferentes. El estreno será este lunes 23 de noviembre, a las 22:15.

La pantalla de Telesol suma una nueva propuesta a su programación con el estreno de La Mesa de los Lunes, un ciclo que tendrá al debate y al análisis como protagonistas. Con cuatro miradas y distintas opiniones, el programa buscará generar conversaciones sobre los temas que atraviesan la actualidad.

La iniciativa propone un espacio de intercambio en el que las diferentes perspectivas tendrán lugar, con discusiones abiertas y opiniones sin filtros. La intención será profundizar en los acontecimientos de la realidad, poner distintos puntos de vista sobre la mesa y promover el debate.

El nuevo ciclo tendrá su primera emisión este lunes 23 de noviembre, a las 22:15, y podrá seguirse a través de la pantalla de Telesol.

Cuatro voces, distintas posturas y una mesa donde todos tienen algo para decir.



