El equipo de ciclismo de la Municipalidad de Pocito ya tiene definido su plantel para afrontar la próxima temporada de ruta, que comenzará el 15 de noviembre con el Gran Premio “Municipalidad de 9 de Julio”, una competencia que marcará el inicio del calendario.

Bajo la conducción técnica de Luciano “Pato” Montivero, la formación pocitana contará con un plantel integrado por destacados ciclistas, con Gerardo Tivani como capitán del equipo.





El grupo estará conformado además por Rodrigo Díaz, Leandro Velárdez, Valentín Castro, Cristian Domínguez, Santiago Ale, Guillermo Castillo y Milton Guzmán.





Una de las novedades más importantes para esta temporada será la incorporación de Ramiro Videla, quien actualmente se encuentra compitiendo en Europa.





Por otra parte, la formación también tendrá representación en la categoría Junior, con Facundo Tivani y Benjamín Tivani como los dos jóvenes integrantes del equipo.





De esta manera, la Municipalidad de Pocito se prepara para afrontar una nueva temporada de ciclismo en ruta, con un plantel que combina experiencia, juventud y nuevas incorporaciones, con el objetivo de ser protagonista desde el inicio del calendario.