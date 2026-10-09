Juan Martin Guerrero junto a sus compañeros de Independiente Oliva

El basquetbolista sanjuanino Juan Martín Guerrero rindió este viernes 9 de octubre su tesis final y se recibió con honores de Licenciado en Administración de Empresas, mientras sostiene su carrera profesional en el básquet argentino. La formación académica se desarrolló en paralelo a su actividad deportiva en Independiente de Oliva, de Córdoba, donde disputa una nueva temporada y ya logró la clasificación a la segunda fase de la Liga Sudamericana.

Guerrero inició su recorrido deportivo en San Juan, en Inca Huasi, y luego continuó en Boca Juniors, club con el que fue campeón de la Liga de Desarrollo en su primera temporada y obtuvo dos títulos de la Liga Nacional. También integró planteles que compitieron en la Liga Sudamericana, antes de pasar a Platense a préstamo, donde sumó continuidad como base titular en la máxima categoría del básquet argentino.

La familia el sostén deportivo y educativo para Juan Martin.





Trayectoria deportiva

Ese recorrido le permitió consolidarse como una de las referencias sanjuaninas en el básquet nacional. La nota de su presente deportivo es que, además de competir en Independiente de Oliva, ya consiguió junto a su equipo el pase a la segunda fase del torneo continental. En paralelo, sostuvo sus estudios universitarios hasta completar la carrera, en un contexto de entrenamientos, viajes y competencia de alto nivel.

Defensa y acompañamiento familiar

La defensa de la tesis contó con el acompañamiento de su mamá, Graciela; su papá, Marcelo; su hermana, María Paula; su novia, Martina; y sus compañeros de Independiente de Oliva, Agustín Cafaro, Agustín Pautasso y Rolo Vallejos. Desde Madrid, también siguió la jornada su hermano Leandro. El cierre académico se produjo sin abandonar la competencia profesional, un dato que explica el valor práctico de la obtención del título en medio de la temporada.





Formación y proyección

La carrera de Guerrero se desarrolló con exigencias simultáneas: estudio, entrenamientos y partidos, en un deporte que demanda disponibilidad permanente. Su título universitario amplía sus herramientas para el futuro, más allá de la actividad deportiva, y se suma a una trayectoria que ya lo llevó a representar a San Juan en escenarios de primer nivel. La continuidad de su presente en Independiente de Oliva y la segunda fase de la Liga Sudamericana aparecen ahora como los próximos hitos deportivos a seguir.

En el plano personal, la jornada dejó una graduación universitaria y una nueva etapa concluida sin interrumpir la competencia profesional. En el plano deportivo, el calendario inmediato de Independiente de Oliva en la Liga Sudamericana será el dato a observar en la continuidad de su temporada.