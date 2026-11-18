San Juan sumará desde este sábado una nueva conexión aérea con Buenos Aires, a través de JetSMART, que operará cinco frecuencias semanales entre el aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento y Aeroparque. El primer arribo está previsto para este jueves cerca de las 13, según lo informado por la compañía.

La confirmación fue realizada por Federico Petazzi, gerente comercial de JetSMART Argentina, en una entrevista con el programa Buena Gente, de AMMil20. El directivo señaló que la ruta fue anunciada meses atrás y que la empresa está próxima a iniciar la operación, con servicios programados de lunes a viernes. También indicó que los vuelos tendrán horarios al mediodía, tanto para la salida desde Buenos Aires como para el regreso desde San Juan.

Tarifas y esquema comercial Petazzi recordó que, al anunciar la ruta, la empresa lanzó una campaña promocional con pasajes por menos de 90 mil pesos por tramo, impuestos incluidos. Sostuvo además que algunos vuelos de los primeros días presentan una ocupación elevada, en particular por la coincidencia con la Fiesta Nacional del Sol y el foro empresarial que se desarrolla en la provincia. En ese marco, recomendó consultar la disponibilidad en la web de la compañía o a través de agencias de viajes.

El gerente explicó que JetSMART trabaja con un modelo de tarifas que permite sumar servicios adicionales según la necesidad del pasajero, como equipaje despachado o selección de asientos. Añadió que la operación en San Juan se realizará con aeronaves Airbus A320neo y A321neo, con capacidad de hasta 240 pasajeros. Según dijo, la compañía busca sostener estándares de servicio, confiabilidad y puntualidad operativa en esta nueva ruta.

Conexiones regionales Uno de los puntos centrales del servicio será la posibilidad de continuar viaje desde Aeroparque hacia destinos internacionales. Petazzi mencionó conexiones hacia Lima, Asunción y distintas ciudades de Brasil, entre ellas Florianópolis, Río de Janeiro, Porto Seguro, Maceió, Recife y Natal. También señaló la conexión con Santiago de Chile, que cuenta con tres frecuencias semanales desde Aeroparque.

El directivo sostuvo que la nueva ruta puede acompañar el crecimiento turístico y económico de San Juan. En ese sentido, afirmó que la empresa ya tomó contacto con compañías mineras y otras firmas que participaron de encuentros vinculados al sector aéreo, interesadas en las alternativas de conectividad que ofrecerá JetSMART. La compañía adelantó además que el inicio de operaciones se decidió en coincidencia con la Fiesta Nacional del Sol y el foro empresarial y económico que se desarrolla en la provincia.