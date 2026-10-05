El procedimiento se hizo en el Aeroclub de Jáchal y permitió realizar trámites sin viajar a la ciudad. Hubo dos secuestros y se aplicó el grabado de autopartes.

El RUPVAA, dependiente de la Secretaría de Seguridad del Gobierno de San Juan, realizó en Jáchal un operativo de verificación vehicular y grabado de autopartes en el que se controlaron 65 automóviles y 52 motos. La actividad se desarrolló en el Aeroclub de Jáchal y permitió que los vecinos hicieran los trámites en el departamento, sin trasladarse a la ciudad.

Según el informe oficial, durante la jornada se secuestraron un automóvil y una moto. El operativo formó parte de la política provincial de acercar servicios estatales al interior, con el objetivo de facilitar gestiones vinculadas a la documentación y al control de los rodados. En este tipo de intervenciones, la verificación vehicular apunta a constatar datos identificatorios y condiciones registrales del vehículo.

Marco preventivo El grabado de autopartes está contemplado por la Ley Provincial N.º 1707-C, citada por la propia gestión como una herramienta de prevención. De acuerdo con ese encuadre, la medida busca desalentar el robo de vehículos y la reventa de partes, además de reforzar la identificación de los rodados en la provincia. La norma funciona como respaldo legal del procedimiento y le da sustento a los controles realizados en territorio.

Alcance territorial La decisión de trasladar el operativo a Jáchal se inscribe en la estrategia oficial de llevar prestaciones administrativas y de seguridad a los departamentos alejados de la capital. Para los usuarios, el beneficio inmediato fue evitar un viaje hasta la ciudad para completar trámites que requieren presencia física del vehículo. Para el Estado, la intervención permite concentrar en una misma jornada controles, identificación y medidas preventivas sobre una cantidad relevante de rodados.

Próximos pasos El Gobierno de San Juan informó que continuará con este esquema de cercanía territorial en otros departamentos del interior. La variable a seguir es la continuidad de estos operativos y su alcance sobre la demanda de trámites vehiculares, además de los resultados que arrojen en materia de seguridad y detección de irregularidades.