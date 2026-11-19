La jefa comunal encabezó la presentación de los Diablos Rojos para la temporada 2026/2027 y destacó el valor del deporte como política pública. En un contexto económico complejo, el municipio sostiene 23 escuelas deportivas y continúa apostando al desarrollo de sus atletas.

La Municipalidad de Chimbas presentó oficialmente a su equipo de ciclismo, los Diablos Rojos, que competirá durante la temporada de ruta 2026/2027. El acto se realizó en el Parque de Chimbas, con la presencia de la intendenta Daniela Rodríguez, funcionarios municipales, deportistas, integrantes del cuerpo técnico y familiares, en una jornada donde se ratificó la decisión de sostener el deporte como una de las políticas públicas del departamento.





Durante su discurso, Rodríguez recordó que, al asumir la conducción del municipio, el ciclismo y el carnaval representaron dos grandes desafíos por su importancia para la identidad deportiva y cultural de Chimbas. También compartió cómo fue construyendo un vínculo cercano con el equipo, acompañando a los corredores en distintas competencias y conociendo de primera mano el esfuerzo que implica cada temporada.





“El deporte es eso, es el desarrollo de la persona. Sin deporte no hay una comunidad que crezca, sin educación tampoco vamos a crecer. Entonces, donde haya ese desarrollo, ahí voy a estar yo”, expresó, al defender la inversión municipal destinada a fortalecer las distintas disciplinas deportivas.





La presentación incluyó la entrega de nueva indumentaria, compuesta por camisetas, bodies y maillots, para los siete ciclistas que integran el plantel: Rubén Gabriel Ramos, Ángel Lautaro Oropel y Exequiel Alarcón, de categoría Élite; Lisandro Mateo Bravo y Ramiro Mauricio Pérez Solís, de Sub-23; y Juan Ignacio Saldaño Espina y Mauro Benjamín Audicio, de Juniors.





El equipo continuará bajo la dirección técnica de Ernesto “Pollo” Fernández, quien adelantó que la próxima Vuelta a San Juan será su última participación como técnico en esa competencia. El entrenador señaló que buscará alcanzar el podio y afrontar una buena temporada, manteniendo su compromiso con el equipo municipal.





Por su parte, la secretaria de Desarrollo Social, Mónica Ramos, destacó que la continuidad del ciclismo forma parte de una decisión política más amplia, que incluye el funcionamiento de 23 escuelas deportivas municipales, con propuestas destinadas a niños, jóvenes y personas mayores. En ese marco, remarcó la importancia de sostener estas actividades incluso frente a las dificultades económicas, por su impacto en la integración social, la formación y la calidad de vida.





“Un municipio no es solamente alumbrado, barrido y limpieza. Un municipio somos todos nosotros, somos familias, somos trabajadores, somos artistas, deportistas”, sostuvo la intendenta, al reafirmar su compromiso con las políticas sociales, culturales, educativas y deportivas.





En representación de los ciclistas, Rubén Ramos agradeció el respaldo que reciben durante todo el año y destacó el acompañamiento de los vecinos de Chimbas en cada competencia. La nueva temporada tendrá entre sus principales desafíos la Vuelta a San Juan y las distintas pruebas del calendario regional.





La jornada concluyó con la presentación de la indumentaria oficial y el reconocimiento a los integrantes del equipo, que volverán a representar al departamento con sus tradicionales colores rojos.