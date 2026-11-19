El organismo prevé ráfagas de más de 70 km/h y baja humedad en sectores de la provincia. Para este jueves, la máxima estimada es de 33 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por viento Zonda para distintos sectores de San Juan, con condiciones que pueden reducir la visibilidad y elevar la temperatura en forma repentina.

La advertencia alcanza a la Precordillera de Calingasta, Pocito, Rivadavia y Sarmiento, además de los departamentos Ullum y Zonda. Según el organismo, el fenómeno se presentará con velocidades sostenidas de entre 30 y 50 kilómetros por hora.

El SMN indicó además que las ráfagas podrían superar los 70 kilómetros por hora. Entre los efectos previstos, el organismo mencionó disminución de la visibilidad, incremento repentino de las temperaturas y condiciones de muy baja humedad.

Pronóstico inmediato Para este jueves se espera una temperatura máxima de 33 grados en San Juan, de acuerdo con el informe meteorológico difundido. Para el viernes, el pronóstico anticipa un descenso térmico, con una máxima prevista de 27 grados.

La alerta se mantiene vigente para las zonas mencionadas mientras persistan las condiciones anunciadas por el SMN. El organismo no informó en el texto difundido un horario de finalización del fenómeno.