A los 102 años falleció la maestra rural que llevó a escena por primera vez el Fogón de los Arrieros. La puesta nació en 1962 y se consolidó en la Fiesta Nacional de la Tradición.

La cultura de Jáchal perdió a una de sus figuras más reconocidas con la muerte de doña Nelly Táñez de Peñaloza, a los 102 años. La maestra rural fue quien impulsó la primera puesta en escena de El Fogón de los Arrieros, una representación que con el tiempo quedó asociada a la Fiesta Nacional de la Tradición. La iniciativa nació como una adaptación colectiva de un poema de Buenaventura Luna y terminó convertida en una referencia cultural del departamento.

El origen de la puesta se remonta a 1962, cuando Nelly trabajaba como docente en Huaco. Según reconstruyó la profesora jachallera Luisa Manrique, la maestra encontró en una revista un poema de Buenaventura Luna y quedó interesada por la escena que proponían sus versos. En ese texto, el poeta imaginaba al general José de San Martín reuniendo a gauchos, pueblos originarios y caudillos federales del interior alrededor de un fogón. A partir de esa lectura, la docente entendió que la historia podía representarse con vecinos del lugar.

La organización de aquella primera experiencia requirió una tarea sostenida y sin recursos abundantes. La maestra se puso al frente de la convocatoria, recorrió en bicicleta las distancias necesarias para reunir participantes, confeccionó los trajes y distribuyó los papeles entre los vecinos que aceptaron sumarse. Con ese trabajo comunitario, la representación tuvo su primera función al mediodía, en plena Cuesta de Huaco, en 1962. La puesta permaneció allí hasta 1965, antes de dar un paso decisivo en su desarrollo.

La consolidación llegó en 1971, cuando el espectáculo se incorporó a la Fiesta Nacional de la Tradición. Desde entonces, la propuesta fue creciendo en convocatoria y en complejidad hasta instalarse en el anfiteatro que lleva el nombre de Buenaventura Luna. En la última edición participaron más de 250 artistas del departamento, entre actores, bailarines, músicos, recitadores y jinetes, según el recuento difundido en la cobertura original. Ese volumen muestra la escala que alcanzó una iniciativa nacida en el ámbito escolar y vecinal.

Con la muerte de doña Nelly, Jáchal pierde a una de las impulsoras de un legado que atraviesa generaciones. El Fogón de los Arrieros quedó incorporado al calendario cultural del departamento y seguirá siendo parte de la programación de la Fiesta Nacional de la Tradición. La referencia histórica de su origen permanece vinculada a 1962, a la lectura de un poema y a la decisión de convertirlo en una representación colectiva.