El concurso para ingresar al Poder Judicial de San Juan avanzó con la cuarta etapa. Entre el 18 y el 19 de noviembre rindieron 618 aspirantes y aprobaron 428.

El concurso para ingresar al Poder Judicial de San Juan avanzó con los primeros resultados de la cuarta etapa, correspondiente al examen de conocimientos teóricos. En las dos jornadas iniciales, aprobaron 428 de los 618 aspirantes que se presentaron, lo que equivale al 69,26% de quienes rindieron. La instancia forma parte del proceso de selección y definirá qué postulantes podrán continuar hacia las etapas siguientes.

Entre el miércoles 18 y el jueves 19 de noviembre fueron convocadas 640 personas, distribuidas en 320 aspirantes por jornada. De ese total, 618 se presentaron a rendir y 22 estuvieron ausentes. Según los resultados informados, 190 postulantes desaprobaron, lo que representa el 30,74% de quienes efectivamente realizaron la prueba. La diferencia entre convocados y presentes quedó en torno al 3,4% del total citado para ambas jornadas.

Resultados por jornada

El miércoles 18 de noviembre, primera jornada de esta instancia, fueron convocados 320 aspirantes. Se presentaron 303, de los cuales 209 aprobaron y 94 no alcanzaron el puntaje necesario. El porcentaje de aprobación fue del 68,98%, según los datos difundidos del concurso. Esa jornada concentró la primera referencia concreta sobre el nivel de exigencia del examen.

Resultados del segundo día

El jueves 19 también fueron convocadas 320 personas, distribuidas en turnos de mañana y tarde. Asistieron 315 postulantes, con 219 aprobados y 96 desaprobados. El porcentaje de aprobación llegó al 69,52%, una cifra levemente superior a la del día anterior. La comparación entre ambas jornadas muestra una estabilidad casi total en el desempeño de los aspirantes.

Características de la prueba

La evaluación de conocimientos teóricos consiste en un cuestionario de 100 preguntas de opción múltiple, que debe completarse en un máximo de 75 minutos. Para aprobar, los aspirantes deben responder correctamente al menos 71 consignas, es decir, el 71% del examen. Esta cuarta etapa comenzó el 18 de noviembre y se extenderá hasta el 1 de diciembre, de acuerdo con el cronograma establecido para el concurso.

Próximas instancias

Quienes superen esta evaluación podrán continuar con el proceso de selección y acceder a una entrevista personal con el Gabinete Técnico. El concurso aún tiene etapas por delante antes de su definición final, por lo que los resultados de esta prueba funcionan como un filtro previo para el avance de los postulantes. La continuidad del cronograma dependerá de la finalización de las evaluaciones previstas hasta el 1 de diciembre.