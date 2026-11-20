Agustina Albeiro advirtió cambios de viento para el fin de semana en San Juan. La lluvia tiene baja probabilidad y la atención estará puesta en la noche del sábado.

San Juan tendrá un fin de semana con condiciones meteorológicas cambiantes durante las tres jornadas de la Fiesta Nacional del Sol. La especialista en climatología Agustina Albeiro advirtió que la circulación alternada de viento Zonda y viento sur puede modificar el panorama en distintos momentos.

Albeiro habló con Radio Mil20 y explicó que la provincia atraviesa varios días de inestabilidad vinculados a la alternancia de esos vientos. «Hemos visto que esta última semana hemos tenido viento Zonda, viento sur, viento Zonda, viento sur», señaló, al vincular ese comportamiento con el escenario previsto para el fin de semana.

Viernes y domingo tendrán, en principio, las condiciones más favorables. Para la noche de este viernes, la especialista indicó que el viento sur que ingresó durante la noche perderá intensidad desde la tarde, con temperaturas templadas y ráfagas que no superarían los 20 kilómetros por hora. Para el domingo, anticipó un panorama similar, con temperaturas frescas y ráfagas inferiores a ese umbral, además de una recuperación gradual del calor durante la siesta.

El sábado, bajo vigilancia La mayor atención estará puesta en la jornada del sábado. Albeiro señaló que durante la tarde podrían registrarse condiciones de viento Zonda en distintos sectores de la provincia, aunque sin características de gran intensidad según las previsiones actuales. El cambio principal llegaría por la noche, cuando el viento rotaría al sector sur.

La climatóloga precisó que el período entre las 23 del sábado y las 2 o 3 de la madrugada del domingo está bajo vigilancia. «Lo que los modelos indican es una velocidad constante de hasta 30 kilómetros por hora», afirmó, aunque advirtió que las ráfagas podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora. Después de ese tramo, el viento comenzaría a disminuir y las condiciones mejorarían durante la madrugada.

Baja probabilidad de lluvia En cuanto a precipitaciones, Albeiro sostuvo que los modelos meteorológicos mantienen probabilidades muy bajas, sin superar el 11%, por lo que no se esperan lluvias durante el fin de semana. También recomendó llevar abrigo para las tres noches de la celebración, especialmente en el predio ferial y sus alrededores, donde el descenso de temperatura suele sentirse con mayor intensidad. «Para el fin de semana el panorama es este», resumió la especialista.