El Ministerio de Educación reabrió el Concurso de Ascenso Docente tras diez años. La nómina provisoria de habilitados se conocerá el 17 y 18 de diciembre.

Un total de 3.500 maestros y profesores se preinscribió en el Concurso de Ascenso Docente 2026-2027 en San Juan, según informó el Ministerio de Educación. La convocatoria se reabrió después de diez años sin concursos de este tipo en la provincia.

La inscripción se realizó de manera virtual, a través de la plataforma digital ministerial, durante cuatro jornadas habilitadas en noviembre. En ese período se registró un promedio de 875 anotaciones por día, aunque la cartera aclaró que la cifra todavía no representa el universo definitivo de participantes.

Verificación de antecedentes Ahora, cada aspirante debe completar una inscripción presencial y presentar la documentación ante la Junta de Clasificación Docente, organismo encargado de verificar antecedentes y controlar el cumplimiento de los requisitos para concursar. La nómina provisoria de docentes habilitados se conocerá los días 17 y 18 de diciembre.

El llamado alcanza cargos de Supervisión General, Supervisión Escolar y Supervisión de Especialidades, además de puestos de director y vicedirector en los niveles Inicial, Primario y Especial. También incluye la modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos y la Biblioteca del Magisterio.

El proceso está regulado por la Resolución Ministerial 21089-ME-2026. Quienes continúen en carrera deberán cursar una capacitación específica para funciones directivas o de supervisión, que comenzará en febrero de 2027 bajo modalidad virtual y asincrónica.

Después de esa etapa se desarrollará la instancia de oposición, que incluye evaluaciones, una residencia práctica en terreno y la elaboración y defensa de un trabajo integrador final. El concurso también otorga puntaje por antecedentes y méritos, por lo que la definición final dependerá de la validación documental y del desempeño en las instancias previstas.