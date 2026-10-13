La Municipalidad de Jáchal puso en marcha el ciclo previo a la elección de la Paisana Nacional de la Tradición. La coronación será el sábado 7 de noviembre en la Plaza General San Martín .

La Municipalidad de Jáchal inició el ciclo de capacitaciones para las 10 candidatas que aspiran al Paisanado de la 65° edición de la Fiesta Nacional de la Tradición, en el marco del proceso previo a la elección de la nueva representante cultural del departamento. La instancia forma parte de la preparación que antecede a la presentación pública y a la coronación prevista para la primera noche de la fiesta. El programa apunta a reforzar contenidos vinculados con la identidad local y el rol que cumplirá quien resulte elegida.

Primera jornada

La primera capacitación se realizó en el Edificio de Turismo, donde las postulantes participaron de una jornada orientada a fortalecer conocimientos sobre territorio, tradición e identidad. Según informó la comuna, el objetivo es que las candidatas cuenten con herramientas para desempeñar su representación durante el desarrollo de la celebración. La formación se inscribe en una práctica que acompaña cada edición de la fiesta y que busca vincular la figura del paisanado con el patrimonio cultural jachallero.

Contenidos y docentes

Durante esa instancia, Segundo Luján estuvo a cargo del bloque sobre turismo local, con contenidos históricos, patrimoniales y turísticos de Jáchal. Luego se dictó una capacitación en danzas folclóricas a cargo del profesor Matías Castro, orientada a profundizar el conocimiento sobre expresiones culturales que integran la identidad del departamento. Ambas actividades se enfocaron en aspectos que, de acuerdo con la organización, resultan centrales para la representación de la fiesta. La propuesta busca un perfil de conocimiento territorial y cultural previo a la elección.

Próximas instancias

Las capacitaciones continuarán en los próximos días como parte del proceso de preparación integral de las candidatas. La elección y coronación de la nueva Paisana Nacional de la Tradición está prevista para el sábado 7 de noviembre, en la Plaza General San Martín, durante la primera noche de la fiesta. Ese acto marcará el cierre del proceso formativo y la definición de la representante para la edición número 65 del encuentro tradicionalista.