La convocatoria está dirigida a mujeres de 18 a 35 años. Hay tiempo para anotarse hasta el 8 de octubre.

En el marco de una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Tradición, el departamento Jáchal abrió la convocatoria para elegir a la próxima Paisana Nacional de la Tradición. La inscripción está dirigida a mujeres de entre 18 y 35 años y permanecerá abierta hasta el 8 de octubre, de 8 a 12:30.

Entre los requisitos informados figura ser oriunda de Jáchal o acreditar al menos cinco años de residencia y domicilio actual en el departamento. Además, las postulantes no deben haber sido elegidas anteriormente como Paisana Nacional de la Tradición. La convocatoria, por lo tanto, delimita un perfil de participación asociado a la residencia y a la representación local en una celebración de alcance nacional.

Requisitos y documentación Otro de los requisitos establecidos es presentar una idea inicial de un proyecto turístico, cultural y/o social. Según se informó, esa propuesta podrá ser desarrollada y fortalecida posteriormente durante las distintas instancias de capacitación previstas en el proceso. Para participar, las interesadas deberán presentar el formulario correspondiente, una copia del DNI y la documentación necesaria para acreditar el cumplimiento de las condiciones exigidas.

El formulario y el reglamento completo pueden retirarse en la Oficina de Promoción Social, donde también se brinda información sobre la convocatoria. Ese punto de consulta concentra la recepción de datos y la orientación para las postulantes, en una instancia previa a la selección. La existencia de un reglamento formal y de documentación respaldatoria ordena el proceso y fija criterios verificables para la inscripción.

Plazo vigente La iniciativa busca convocar a jóvenes jachalleras interesadas en representar la identidad, la cultura y las tradiciones del departamento durante la próxima edición de la fiesta. Con el cierre fijado para el 8 de octubre, la variable a seguir es la cantidad de inscriptas y el cumplimiento de los requisitos establecidos por la organización.