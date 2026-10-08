El parque provincial informó cambios para el sábado 24 de octubre por el Desafío Valle de la Luna. El Circuito Tradicional tendrá ingreso con horario especial.

El Parque Provincial Ischigualasto informó que el sábado 24 de octubre modificará sus recorridos por la realización de una nueva edición del Desafío Valle de la Luna, una competencia que obliga a reordenar la operatoria turística del área. Según el comunicado oficial, ese día no se llevará a cabo el Circuito de Luna Llena.

La medida alcanza a uno de los principales circuitos del parque y responde a la superposición entre la actividad deportiva y el esquema habitual de visitas. En este tipo de casos, la administración del área ajusta los ingresos para compatibilizar el uso turístico con la organización del evento, aunque el comunicado no precisó detalles adicionales sobre logística o cupos.

Horarios especiales En paralelo, el Circuito Tradicional funcionará con un esquema de ingreso acotado. El primer ingreso será a las 08:00 y el último ingreso a las 12:00, de acuerdo con la información difundida por la administración del parque. La modificación impacta en la planificación de excursiones, agencias y visitantes que tenían previsto recorrer el sitio esa jornada.

Desde la administración de Ischigualasto agradecieron la comprensión del público e invitaron a los visitantes a organizar su itinerario teniendo en cuenta los cambios. El comunicado no informó suspensiones adicionales ni alteraciones para otras fechas, por lo que el alcance de la medida queda circunscripto al 24 de octubre.

La referencia operativa relevante para esa jornada es que el Circuito de Luna Llena no estará disponible y que el Circuito Tradicional tendrá ingreso entre las 08:00 y las 12:00. Para quienes programen visitas al parque, esa será la condición vigente que deberá verificarse antes del traslado.