El parque de Valle Fértil superó las 80.000 visitas y casi $1.500 millones recaudados en lo que va de 2026. El balance anual ya quedó por encima de todo 2025.

El Parque Provincial Ischigualasto cumple este martes 3 de noviembre 55 años de funcionamiento con un balance que supera los registros de todo 2025. En lo que va de 2026, el predio de Valle Fértil recibió unas 80.000 visitas y recaudó casi $1.500 millones. La cifra importa porque se traduce en mayores recursos para la actividad turística y para la comunidad local.

Juan Pablo Teja Godoy, a cargo del parque, indicó que la cantidad de visitantes de este año quedó por encima de las 60.000 personas registradas en todo el año pasado. También señaló que la facturación alcanzó casi $1.500 millones, por encima de los $1.338 millones obtenidos en todo 2025. Según dijo, el objetivo para este año era llegar a $1.600 millones.

Inicio condicionado por el clima

Teja Godoy atribuyó parte del arranque irregular a las lluvias y crecientes que afectaron el predio. Explicó que en enero el parque abrió sólo 8 días y que en febrero no llegó a los 13 días. Pese a ese contexto, sostuvo que las expectativas fueron superadas y que la actividad se recuperó durante el resto del año.

Congresos, deporte e invierno

El repunte estuvo vinculado, según el funcionario, a congresos y eventos deportivos organizados por el Gobierno de San Juan. Teja Godoy señaló que el Bureau, la oficina provincial encargada de organizar ese tipo de actividades, atrajo visitantes que luego conocieron el parque. A eso se sumó el desempeño de las vacaciones de invierno en Valle Fértil, que aportó movimiento turístico adicional.

Programas y aporte local

La mayor recaudación permitió lanzar nuevas propuestas y sostener aportes a la comunidad. Entre ellas figura “Relatos para Aprender”, destinado a escuelas primarias, en el que cada grado trabaja contenidos sobre Ischigualasto y luego recibe una visita gratuita. El parque también donó equipamiento a la Escuela Agrotécnica de Valle Fértil, entre ellos una impresora 3D y equipo de sonido.

Además, este año compró a los alumnos los llaveros y otros productos que fabrican con esa impresora para entregarlos en la Fiesta Nacional del Sol (FNS) 2026. Con ese esquema, el aniversario encuentra al parque con más actividad que en el ejercicio anterior y con una recaudación que ya superó el total de 2025. El próximo dato a seguir será si la facturación llega o no a la meta de $1.600 millones fijada para este año.