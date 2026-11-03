El edificio fue financiado por Veladero y levantado sobre un terreno donado por el municipio. Quedó como espacio social, deportivo y cultural para la zona norte de Iglesia.

Angualasto, en el departamento Iglesia, incorporó un nuevo Salón de Usos Múltiples (SUM) destinado al deporte, la cultura y los encuentros vecinales. La obra, denominada "La Voz del Pueblo", fue inaugurada oficialmente el jueves 29 de octubre, aunque los vecinos ya la utilizaban desde hacía aproximadamente un año.

El edificio tiene 179 metros cuadrados y fue ejecutado por Terusi Construcciones S.A., que concluyó los trabajos en octubre de 2025. Se construyó sobre un terreno de 600 metros cuadrados donado por la Municipalidad de Iglesia, mientras que el financiamiento provino de Veladero a través de su Comité de Desarrollo Comunitario (CDC), el ámbito de participación que la empresa impulsa en la zona.

La iniciativa surgió en el Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) Norte "La Voz del Pueblo", donde vecinos de Angualasto plantearon la necesidad de contar con un SUM para la localidad. Ese proceso se desarrolló en un espacio de diálogo que Veladero sostiene desde hace cuatro años en la zona norte del departamento. La obra, por lo tanto, respondió a un pedido comunitario canalizado por esa instancia institucional.

Aportes públicos y privados El municipio aportó el terreno saneado y escriturado, además de servicios y logística durante la construcción. A eso se sumaron insumos provistos por Vicuña y el trabajo de Terusi Construcciones S.A. en la ejecución del edificio. La combinación de esas intervenciones explica el esquema de financiamiento y de apoyo operativo que permitió concretar la obra.

Del acto participaron el intendente Jorge Espejo, el diputado provincial Gustavo Deguer, el supervisor de Desarrollo Sustentable de Veladero, Sebastián Medicci, y el coordinador del CDC Norte, Nahuel Torres, además de representantes de Terusi y Vicuña. También asistieron funcionarios municipales y familias de la localidad. En ese marco, Espejo sostuvo que contar con terrenos municipales saneados y escriturados permite actuar con rapidez y destinar superficies a obras de este tipo, al tiempo que afirmó que el municipio avanza hacia un desarrollo territorial planificado.

Con la inauguración, el SUM quedó habilitado como punto de encuentro social, deportivo y cultural para chicos, jóvenes y adultos de la zona norte de Iglesia. El acto concluyó con el descubrimiento de una placa conmemorativa y un recorrido por las instalaciones, mientras la obra queda como una infraestructura disponible para la actividad comunitaria de la localidad.