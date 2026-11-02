El último fin de semana dejó un repunte en la actividad gastronómica de San Juan, impulsado por la realización del Ironman, la llegada de turistas internacionales y las propuestas comerciales por Halloween. Así lo señaló Analía Tello, representante de la Cámara Hotelera Gastronómica, en una entrevista con Radio Mil20. La dirigente sostuvo que el movimiento se sintió en distintos puntos de la provincia y que todavía no existen estadísticas definitivas del sector.

“Ha sido realmente una fiesta porque no había local que estuviera con una mesa vacía. Estaban todos llenos, con mucho público”, describió Tello. Según explicó, varios establecimientos terminaron de trabajar durante la última noche y aún deben reunir sus datos, por lo que el balance disponible surge de relevamientos informales y del contacto con otros colegas. En ese marco, consideró que la actividad fue positiva en términos de ocupación de mesas y circulación de público.

Deporte y consumo Uno de los factores centrales fue la competencia internacional Ironman, que convocó a deportistas y visitantes de distintos lugares. De acuerdo con Tello, esa demanda obligó a algunos locales a adaptar su oferta a quienes necesitan una alimentación específica para competir. Mencionó desayunos, almuerzos y cenas proteicas, una modalidad que podría sostenerse más allá de los eventos deportivos por la presencia de una comunidad local vinculada al entrenamiento y la actividad física.

“Somos una provincia muy deportista. Encontramos ciclistas, maratonistas, grupos de trekking y gimnasios llenos. Todo eso hace que tengamos que tener un menú balanceado, pensando en que San Juan es un punto de deporte”, sostuvo la representante sectorial. En ese análisis, la gastronomía aparece asociada no solo al turismo de competencia, sino también a un mercado interno que demanda opciones adaptadas a rutinas deportivas. Para el sector, ese tipo de oferta amplía el rango de consumo potencial durante todo el año.

Halloween y fin de año La dirigente también atribuyó parte del movimiento a Halloween, con propuestas especiales y ambientaciones en distintos establecimientos para recibir a chicos, adolescentes y familias. Señaló que sobre avenida Libertador se registró una circulación intensa desde las 18 y las 19, con locales comerciales y gastronómicos caracterizados para la ocasión. A su criterio, esas iniciativas ayudan a dinamizar el consumo después de varios meses de ventas bajas, aunque aclaró que un solo fin de semana no alcanza para revertir la situación económica del rubro.

“Esto no nos va a salvar, de estos fines de semana necesitamos tener más continuidad”, remarcó Tello. De cara a las próximas semanas, indicó que el sector ya se prepara para la temporada de despedidas de año, cuyas reservas suelen comenzar en noviembre. También puso el foco en la próxima edición de la Fiesta Nacional del Sol, que abre otra ventana de movimiento para gastronómicos, hoteles y servicios vinculados al evento. En paralelo, informó que la Cámara Hotelera Gastronómica y AEGA elaboraron una guía gastronómica y hotelera para orientar a los visitantes, con establecimientos asociados que cumplan requisitos de habilitación, higiene y seguridad.