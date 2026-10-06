El Instituto Provincial de Hemoterapia (IPHEM) dio a conocer el cronograma de colectas de sangre que se realizarán durante octubre en distintos departamentos de San Juan. Las jornadas apuntan a facilitar el acceso a la donación y a sostener la disponibilidad de sangre para cirugías, tratamientos, emergencias y otras situaciones que requieran transfusiones.

Las colectas comenzarán el miércoles 14 de octubre en San Juan Cerca Rawson, en el Colegio Secundario Capitán de Fragata Carlos María Moyano, ubicado en Villa Hipódromo, Dr. Ortega, Francia Sur y Villa Krause, de 8 a 12. El cronograma seguirá el sábado 17 de octubre en Villa Krause, en el Club U.V.T., sobre Abraham Tapia 1380, también de 8 a 12. Luego será el turno de Jáchal, el martes 20 de octubre, en el Hospital San Roque, sobre RN 150, de 8.30 a 12.

El recorrido continuará el miércoles 21 de octubre en Caucete, en el Desarrollo Infantil del Hospital Dr. César Aguilar, en Diagonal Sarmiento 42, entre las 8 y las 12. El jueves 22 de octubre, la colecta se trasladará a Pocito, en el Hospital Dr. Federico Cantoni, sobre avenida Intendente Joaquín Uñac, entre calles 10 y 11, en Villa Aberastain, de 8 a 12. El calendario seguirá el martes 27 de octubre en Sarmiento, en el Hospital Ventura Lloveras, en calle 9 de Julio, Media Agua, de 8 a 12.

Última fecha y requisitos El cierre del cronograma será el viernes 30 de octubre en Angaco, en el Centro de Jubilados de Angaco, sobre calle San Martín, entre Nacional y Rawson, de 8 a 12, con la colaboración del Hospital Dr. Rizo Esparza. Para donar, el IPHEM indicó que es necesario tener entre 18 y 65 años y pesar más de 50 kilos. También recomendó desayunar normalmente y no presentar fiebre, dolor de garganta o diarrea.

Consultas y restricciones El organismo informó además que deben esperar para donar quienes hayan tenido una cirugía o hayan mantenido múltiples parejas sexuales durante los últimos seis meses. En el caso de tatuajes, piercings, acupuntura o tratamientos estéticos con agujas, el período de espera es de 12 meses. También pueden donar personas con hipertensión controlada, diabetes que no requiera insulina e hipotiroidismo en tratamiento. Ante dudas, el IPHEM habilitó el teléfono 4223571 y la atención presencial en Rivadavia 728 Este, Capital.