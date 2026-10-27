Militares retirados se movilizarán este martes en San Juan tras el cierre de 31 farmacias de IOSFA en el país. Reclamarán por la continuidad de la atención y temen que también alcancen a la delegación provincial.

El conflicto por la cobertura de salud de los afiliados a la obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad sumó un nuevo capítulo tras la denuncia por el cierre de 31 farmacias de IOSFA en todo el país. En respuesta, militares retirados convocaron a una movilización en San Juan para este martes 27 de octubre, con el objetivo de visibilizar el deterioro del sistema y reclamar definiciones sobre la continuidad de los servicios.

Convocatoria local La medida fue impulsada por Marcelo Pereyra Cuevas, referente de los uniformados retirados locales, quien llamó a concentrarse a las 10 en la intersección de 25 de Mayo y Caseros. Según la convocatoria, allí se realizará un abrazo simbólico a una farmacia de la obra social y luego una caminata hasta la delegación provincial, ubicada sobre avenida Córdoba. El planteo se centra en el impacto que tendría el cierre de farmacias sobre el acceso a medicamentos y prestaciones.

Reclamo por la cobertura Durante el llamado, Pereyra Cuevas expresó su malestar por la medida y recordó el vínculo que los afiliados mantuvieron durante años con el servicio. También advirtió sobre la posibilidad de que se cierren delegaciones, incluida la de San Juan. “Es necesario que tomemos cartas en el asunto. No puede ser que sigamos pagando nuestra afiliación y estén desmantelando a nuestra querida IOSFA”, manifestó al convocar a retirados y pensionados a participar de la protesta.

Antecedentes de la crisis La movilización se inscribe en un cuadro de dificultades que, durante este año, afectó la atención médica de miles de afiliados en la provincia. En abril, Pereyra Cuevas había advertido sobre problemas para acceder a prestaciones, la interrupción de convenios con prestadores locales y obstáculos para concretar tratamientos y cirugías. También señaló que numerosos afiliados debían afrontar gastos particulares para resolver necesidades médicas, mientras persistía la incertidumbre sobre reintegros y cobertura.

El escenario quedó además enmarcado en el proceso de disolución de IOSFA y la creación de nuevos organismos para administrar la cobertura de militares y fuerzas de seguridad. Esa transición generó preocupación entre los beneficiarios, que reclamaron garantías para mantener la atención médica y el acceso a medicamentos. En ese contexto, el anuncio del cierre de 31 farmacias a nivel nacional volvió a encender alarmas entre los afiliados sanjuaninos.

La marcha del martes La concentración fue convocada para este martes a las 10 en 25 de Mayo y Caseros. Los participantes realizarán un abrazo simbólico a una farmacia de IOSFA y luego marcharán hasta la sede de la obra social en avenida Córdoba. Pereyra Cuevas pidió que los asistentes lleven únicamente la bandera argentina y remarcó que la manifestación se desarrollará de manera pacífica, ordenada y respetando la ley. El reclamo buscará obtener respuestas sobre el futuro de las farmacias y las delegaciones en medio de la incertidumbre por la continuidad de los servicios de salud.