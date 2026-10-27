Google muestra un aviso sobre un supuesto riesgo en el dique Punta Negra. Desde Hidráulica dijeron que es un error que persiste desde hace años.

Una alerta que Google muestra sobre el dique Punta Negra generó preocupación entre usuarios de San Juan, al advertir un supuesto estado de inundación cerca del embalse y recomendar precaución en las orillas. El mensaje indica que el nivel del agua estaría por encima del llamado “nivel de advertencia” y agrega una previsión de descenso durante la noche del domingo. Desde el Departamento de Hidráulica desestimaron esa información y sostuvieron que no refleja una situación real en el dique.

Según fuentes oficiales, se trata de un error que aparece desde hace un par de años y que estaría vinculado con la interpretación de referencias satelitales. En ese marco, señalaron que ya solicitaron que la información sea corregida, aunque reconocieron dificultades para lograr que la plataforma modifique el aviso. La advertencia volvió a circular entre usuarios y se difundió por redes sociales y WhatsApp, lo que amplificó las dudas sobre el estado del embalse.

Gestiones y antecedentes

Desde Hidráulica explicaron que el inconveniente no es nuevo y que ya se registraron episodios similares en otras oportunidades. La observación oficial apunta a que el sistema de Google estaría interpretando de manera incorrecta determinadas referencias geográficas de la zona. En ese contexto, una fuente del área afirmó que será “difícil llegar a Google para que lo modifiquen”.

Alcance de la advertencia

El mensaje del buscador no constituye, según lo informado por el organismo provincial, una confirmación de inundación en el dique. La aclaración resulta relevante porque el aviso se presenta como una advertencia de seguridad para quienes se encuentren en áreas próximas al agua. En consecuencia, la información oficial busca diferenciar un error de georreferenciación de una situación hídrica efectiva en el embalse.

Otro sistema de alertas

Google también cuenta con alertas sísmicas para dispositivos Android, implementadas en Argentina en julio de 2024 con aval del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES). Ese sistema usa los acelerómetros de los teléfonos para detectar vibraciones compatibles con movimientos sísmicos y enviar avisos a usuarios de zonas cercanas. A diferencia de esa herramienta, la advertencia vinculada con Punta Negra fue atribuida por las fuentes oficiales a un error en la información geográfica empleada por la plataforma.