Adrián Alonso advirtió que el resultado electoral brasileño puede incidir en el consumo y en los costos de venta. La pasa de uva lideró los envíos provinciales.

El resultado de las elecciones en Brasil y la reacción de los mercados abrieron un nuevo escenario para el comercio exterior de San Juan. La evolución del consumo, el valor de la moneda brasileña y las tasas de interés quedaron entre las variables que deberán seguir las empresas provinciales que venden a ese destino.

Así lo explicó Adrián Alonso, director de Comercio Exterior, en una entrevista con Radio Mil20, donde repasó la relación comercial entre ambos mercados y los principales productos que llegan al país vecino. El funcionario sostuvo: “Miramos con atención la respuesta de los mercados”. Según precisó, Brasil representa alrededor del 12% de las exportaciones sanjuaninas al mundo.

Ventas y productos

Alonso indicó que durante 2025 San Juan exportó a Brasil por aproximadamente 65 millones de dólares. Dentro de ese total, la pasa de uva encabezó las ventas con unos 14 millones de dólares. En segundo lugar se ubicaron las juntas metaloplásticas, autopartes y otras manufacturas de plástico destinadas a distintas industrias.

También forman parte de la oferta exportadora provincial las aceitunas, el aceite de oliva, los tomates preparados y deshidratados, las uvas frescas, los pistachos y algunos productos textiles. El listado incluye, además, insumos minerales e industriales como bentonita, cal, sulfatos, carbonatos y rocas de aplicación. En el caso de la cal sanjuanina, el funcionario señaló que Brasil y Uruguay están entre los mercados de importancia después de Chile.

Condiciones del mercado

El director de Comercio Exterior advirtió que la reacción financiera posterior al resultado electoral incluyó una devaluación de la moneda brasileña cercana al 13%, un movimiento que puede incidir sobre los precios y el poder de compra de los consumidores. También señaló que la evolución de las tasas de interés será un indicador clave para medir el ritmo del consumo y las posibilidades comerciales para las empresas locales.

En ese marco, destacó la recuperación de los envíos de uva en fresco hacia Brasil, que durante el año pasado registraron un crecimiento del 73%, según los datos mencionados en la entrevista. Ese avance, indicó, estuvo ligado a las tareas de control y certificación sanitaria que permiten garantizar la calidad de la producción y el cumplimiento de los requisitos exigidos por el mercado brasileño.

Competitividad y próximos pasos

Alonso remarcó que cumplir con los estándares de calidad es una condición central para sostener y ampliar los mercados internacionales. Sostuvo que las certificaciones permiten demostrar que los productos son genuinos, cumplen con la normativa y ofrecen garantías a los compradores. También afirmó que la simplificación de los procedimientos administrativos puede reducir tiempos y costos financieros para las empresas exportadoras.

El funcionario agregó que la competitividad no depende solo del precio, sino también de los costos logísticos, los requisitos de ingreso y la capacidad de respuesta frente a las exigencias de cada destino. En ese contexto, Brasil continúa siendo uno de los principales socios comerciales de San Juan dentro del Mercosur, detrás de Uruguay en el orden mencionado durante la entrevista. La evolución de la economía brasileña, su moneda y el nivel de consumo quedarán como variables a seguir para el desempeño exportador provincial.