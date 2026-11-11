Entre los imputados resaltan el exgobernador, Sergio Uñac, y el actual diputado nacional, Cristian Andino. Otros 9 exfuncionarios son investigados.

En la tarde de este miércoles, se reanudó en Tribunales la audiencia de formalización de la causa Acueducto Gran Tulum. Después del cuarto intermedio dispuesto por la jueza de Garantías Mónica Lucero, la Fiscalía avanzó con la individualización de las conductas atribuidas a cada uno de los involucrados y detalló los delitos por los que pretende investigarlos.

La exposición estuvo encabezada por el fiscal Sebastián Gómez, quien describió el presunto esquema de irregularidades que habría favorecido a la empresa Krah América Latina, proveedora de las cañerías utilizadas en la obra. Según la hipótesis fiscal, durante distintas gestiones se habrían flexibilizado exigencias técnicas, modificado procedimientos y reducido controles de calidad para beneficiar a la firma.

En total, diez personas conocieron las imputaciones formuladas en esta audiencia. El exministro de Infraestructura Julio Ortiz Andino, que integra la nómina de once investigados, estuvo ausente por un viaje previamente programado y tendrá una formalización por separado.

Sergio Uñac





El exgobernador de San Juan y actual senador nacional fue imputado por tres delitos: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, violación de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

Los tres cargos fueron atribuidos en carácter de autor y en concurso real.

Gustavo Fabián Mastelono

El empresario y representante de Krah América Latina fue señalado como partícipe principal de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

La Fiscalía sostuvo que habría utilizado sus vínculos con funcionarios para conseguir modificaciones y flexibilizaciones en procedimientos y exigencias técnicas que beneficiaran a su empresa. También le atribuyó haber intervenido en el direccionamiento de los pliegos a favor de Krah.

Entre los hechos expuestos, el fiscal mencionó la utilización de Plastitec, una firma de la que Mastelono era socio fundador, que habría sido presentada como una tercera empresa para supervisar las soldaduras de las tuberías, pese a ese vínculo empresarial.

Cristian Felipe Andino





El actual diputado nacional y expresidente de OSSE entre 2011 y 2015 fue imputado por defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Los tres delitos fueron atribuidos en carácter de autor y en concurso ideal.

La acusación se centró en decisiones adoptadas durante su gestión que, según la Fiscalía, habrían permitido flexibilizar los controles de calidad de las cañerías. Entre ellas, mencionaron la disposición 1055, que habilitó que la certificación de calidad pudiera ser realizada alternativamente por el propio fabricante.

También le atribuyeron haber permitido la incorporación de una normativa alemana, DIN PAS, en los pliegos de la licitación 22/24, como alternativa a las certificaciones IRAM e ISO.

Además, señalaron que tuvo una participación activa en la adjudicación de la licitación a Krah, pese a conocer el vínculo familiar entre el empresario Gustavo Monti, relacionado con la firma, y Sergio Uñac.

Humberto Gonzalo Caballero

El exjefe del Departamento Jurídico de OSSE, quien posteriormente fue designado juez laboral, fue imputado por defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en carácter de partícipe necesario, y por incumplimiento de los deberes de funcionario público, como autor. Ambos delitos fueron encuadrados en concurso ideal.

La Fiscalía sostuvo que, durante su desempeño en el área jurídica, no formuló objeciones al pliego de la licitación 2348. Además, le atribuyó haber emitido un dictamen desfavorable que permitió excluir a la empresa competidora General Plastic.

Según la acusación, ese dictamen habría contenido información que no se correspondía con la documentación existente, ya que se afirmó que no había determinados antecedentes que, de acuerdo con los fiscales, sí estaban disponibles.

Juan Carlos Caparrós

El expresidente de OSSE, quien estuvo al frente del organismo entre febrero y diciembre de 2019, fue imputado por defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Ambos delitos fueron atribuidos en carácter de autor y en concurso ideal.

La Fiscalía sostuvo que, al asumir, ya conocía las fallas y pérdidas que presentaban las tuberías, así como los inconvenientes en el sistema de electrofusión de la tecnología utilizada por Krah.

Pese a esa situación, no habría requerido medidas al fabricante ni a las autoridades correspondientes. Además, le atribuyeron haber impulsado la contratación directa de una consultora mendocina denominada Interacción para asesorar a OSSE y permitir la continuidad del proyecto, con el costo que esa decisión implicaba para el Estado.

Guillermo Nicolás Sirerol









El expresidente de OSSE, quien condujo el organismo entre diciembre de 2019 y octubre de 2023, fue imputado por defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público, ambos en carácter de autor y en concurso ideal.

Según la exposición fiscal, tenía conocimiento de las fallas que presentaban las cañerías y no habría tomado medidas para resolverlas.

También le atribuyeron haber firmado un convenio con la UTE vinculada a la obra, en el que se reconocían los problemas de aptitud y funcionamiento de la tecnología utilizada, sin responsabilizar a la contratista.

Posteriormente, habría impulsado la reinstalación de las tuberías y la firma de un nuevo convenio por 250 millones de pesos, lo que, de acuerdo con la Fiscalía, ocasionó un perjuicio a las arcas provinciales.

Juan Antonio Sánchez

El funcionario técnico de OSSE fue imputado por defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en carácter de partícipe necesario, e incumplimiento de los deberes de funcionario público, como autor. Los delitos fueron encuadrados en concurso ideal.

La acusación sostiene que intervino en la elaboración y confección del pliego de condiciones de la licitación 2348 y que también integró las comisiones de preadjudicación de las licitaciones 2224 y 2348, en las que se seleccionó a Krah.

Francisco Javier Correa

El funcionario técnico, auditor y gerente de Obras de OSSE fue imputado como partícipe necesario de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y como autor de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Ambos delitos fueron atribuidos en concurso ideal.

La Fiscalía cuestionó que, pese a sus funciones de auditoría y su intervención en las licitaciones, no habría formulado objeciones a la incorporación de la normativa alemana DIN PAS 1065 en los pliegos.

Además, le atribuyeron haber omitido advertir sobre las deficiencias de las tuberías y los problemas de estanqueidad que presentaban los materiales utilizados en la obra.

Rolando Vicente Caruso

El exjefe del Departamento de Proyectos de OSSE fue imputado por defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en carácter de partícipe necesario, e incumplimiento de los deberes de funcionario público, como autor. Ambos delitos fueron encuadrados en concurso ideal.

Según la exposición de los fiscales, Caruso ingresó a OSSE en 1982 y pasó por distintas áreas del organismo. Como jefe del Departamento de Proyectos, tuvo a su cargo la elaboración del pliego de condiciones de la licitación 22/24, presentado en noviembre de 2014.

La Fiscalía sostuvo que ese pliego habría sido direccionado para favorecer a Krah. También le atribuyó haber permitido, mediante una circular, la incorporación de la normativa DIN PAS 1065, que había sido solicitada previamente por la empresa.

Sergio Fabián Ruiz









El expresidente de OSSE, quien estuvo al frente del organismo desde diciembre de 2015 hasta comienzos de 2019, fue imputado por defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Los tres delitos fueron atribuidos en carácter de autor y en concurso ideal.

La Fiscalía le atribuyó una participación activa en la elaboración del pliego de la licitación 2348 y señaló el vínculo de amistad íntima que lo habría unido al empresario Gustavo Monti.

También sostuvo que facilitó el ingreso de Caballero al Departamento Jurídico de OSSE y que otorgó a Krah un predio de aproximadamente 900 metros cuadrados en la planta potabilizadora de Marquesado, sin verificar ni exigir el cumplimiento de las prestaciones que debía realizar la empresa.

Julio Ortiz Andino, con formalización pendiente

El exministro de Infraestructura y Servicios Públicos de San Juan también integra la lista de once investigados por las presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum. Sin embargo, no estuvo presente en la audiencia de este miércoles debido a un viaje que tenía programado con anterioridad.

Por ese motivo, su situación procesal será abordada en una instancia diferente y la Fiscalía todavía no expuso en esta audiencia la calificación legal específica ni las conductas que le atribuye.

La investigación busca determinar si existió un esquema de decisiones administrativas y técnicas que permitió beneficiar a Krah América Latina, con presuntos perjuicios económicos para el Estado provincial y la utilización de materiales que no habrían cumplido con las condiciones exigidas para la obra.

Las imputaciones expuestas corresponden a la hipótesis de la Fiscalía y deberán ser analizadas durante el desarrollo del proceso judicial.





