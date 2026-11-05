Desde el Ministerio de Gobierno informaron que las copias digitales de actas tramitadas a través de los canales oficiales del Registro Civil poseen idéntica validez legal y jurídica que los documentos expedidos en soporte papel.

El Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, explicó que las partidas digitales emitidas resultan plenamente válidas para su presentación ante organismos públicos, entidades bancarias, instituciones educativas y centros de salud, entre otros.



​Asimismo, señalaron que la autenticidad e intangibilidad de estos documentos se encuentra respaldada por sistemas oficiales de firma digital que impiden cualquier adulteración.



Para brindar total transparencia y seguridad jurídica a las instituciones receptoras, indicaron que el Gobierno de San Juan dispone del portal web oficial de verificación validacion.sanjuan.gob.ar, donde resulta posible corroborar la veracidad de cada ejemplar en tiempo real.



​Para obtener las partidas en formato digital, indicaron que los ciudadanos residentes en la provincia disponen del siguiente acceso institucional:

Partidas de nacimiento y defunciones con alcance provincial mediante:

Formulario web: solicitudpartidas.sanjuan.gob.ar

Plataforma Ciudadano Digital.

​En tanto, recordaron que para trámites o consultas en modalidad presencial, la sede central atiende en calle Santa Fe 58 (Oeste), de lunes a viernes en el horario de 7:30 a 14:00, al igual que las distintas delegaciones zonales distribuidas en el territorio provincial.



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