El Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, explicó que las partidas digitales emitidas resultan plenamente válidas para su presentación ante organismos públicos, entidades bancarias, instituciones educativas y centros de salud, entre otros.
Asimismo, señalaron que la autenticidad e intangibilidad de estos documentos se encuentra respaldada por sistemas oficiales de firma digital que impiden cualquier adulteración.
Para brindar total transparencia y seguridad jurídica a las instituciones receptoras, indicaron que el Gobierno de San Juan dispone del portal web oficial de verificación validacion.sanjuan.gob.ar, donde resulta posible corroborar la veracidad de cada ejemplar en tiempo real.
Para obtener las partidas en formato digital, indicaron que los ciudadanos residentes en la provincia disponen del siguiente acceso institucional:
Partidas de nacimiento y defunciones con alcance provincial mediante:
- Formulario web: solicitudpartidas.sanjuan.gob.ar
- Plataforma Ciudadano Digital.
En tanto, recordaron que para trámites o consultas en modalidad presencial, la sede central atiende en calle Santa Fe 58 (Oeste), de lunes a viernes en el horario de 7:30 a 14:00, al igual que las distintas delegaciones zonales distribuidas en el territorio provincial.
Vías de contacto
- Teléfono: 0264 4936836
- Correo electrónico: [email protected]
- Web institucional: https://registrocivil.sanjuan.gob.ar