Mujeres de distintos departamentos participan de dos jornadas de formación dentro de Emprendedoras del Sol. Buscan fortalecer sus proyectos con herramientas comerciales y de presentación.

En el marco de las Capacitaciones de Emprendedoras del Sol, mujeres de distintos puntos de San Juan participan de dos jornadas de formación, intercambio y aprendizaje orientadas a impulsar sus emprendimientos.

La propuesta reúne a emprendedoras de todos los departamentos de la provincia y apunta a brindar herramientas para mejorar sus proyectos. Durante las jornadas reciben capacitación en técnicas de venta, exposición y presentación de productos, además de compartir experiencias con otras mujeres que atraviesan procesos similares de desarrollo comercial.

Participación provincial María José Leiva, de Sarmiento, y Sandra Flores, de Caucete, destacaron la importancia de participar de este espacio y valoraron los conocimientos adquiridos, así como la atención y las actividades desarrolladas durante la experiencia. Sus testimonios reflejan el perfil de una iniciativa que combina formación práctica con intercambio entre emprendedoras de distintos departamentos.

«Hay que animarse, luchar por lo que uno quiere y por los sueños. Todo se puede, todo es posible», expresó Sandra, al tiempo que resaltó el orgullo de representar a las emprendedoras de su departamento en este escenario provincial. La actividad se inscribe en un esquema de capacitación que busca fortalecer capacidades comerciales y de presentación, dos aspectos centrales para la inserción de productos en ferias, muestras y canales de venta.

Para las participantes, cada jornada significa un paso más hacia el crecimiento de sus proyectos y la concreción de objetivos comerciales. La continuidad de estas instancias de formación aparece como el dato a seguir, en un contexto en el que la profesionalización de los emprendimientos se vuelve clave para ampliar su alcance dentro de la provincia.