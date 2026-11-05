El Gobierno provincial avanzará con la concesión a Austral Cuyo SRL y dejó sin efecto los planteos de la firma competidora. El objetivo es llegar con el edificio operativo a la Fiesta Nacional del Sol.

El Gobierno de San Juan firmará esta semana el contrato de concesión del Gran Hotel Provincial con Austral Cuyo SRL, adjudicataria de la explotación del edificio ubicado frente a la plaza 25 de Mayo. La formalización llega después de más de un año con el inmueble cerrado y habilita la siguiente etapa administrativa para su recuperación y reapertura. Según informó el ministro de Turismo y Cultura, Guido Romero, no quedan obstáculos administrativos para avanzar con la entrega.

Proceso administrativo La adjudicación había quedado establecida por decreto el 24 de septiembre y fue notificada a las dos empresas seis días después. En la evaluación de ofertas, Austral Cuyo SRL obtuvo 95 puntos, mientras que Rodeo Travel Hoteles y Resort SAS alcanzó 69. Esa diferencia definió que la primera fuera considerada la propuesta más conveniente para hacerse cargo de la explotación comercial del establecimiento.

La empresa que quedó en segundo lugar cuestionó la valoración de su competidora y objetó que se tomara en cuenta la carta de intención presentada por Austral Cuyo con Marriott Switzerland Licensing Company, subsidiaria de Marriott International, dentro del análisis económico y financiero. A partir de ese planteo, Rodeo Travel pidió dejar sin efecto la adjudicación y frenar el procedimiento. Sin embargo, Guido Romero señaló que las dos presentaciones administrativas fueron rechazadas sin trámite, por lo que la concesión seguirá su curso.

Plazo operativo La intención de ambas partes es acelerar los pasos para que el hotel pueda estar operativo durante la próxima Fiesta Nacional del Sol. Para eso, representantes de Austral Cuyo llegarán esta semana a San Juan y prevén realizar una nueva recorrida por las instalaciones junto a funcionarios provinciales. Ese relevamiento servirá para definir el estado del edificio y las tareas necesarias antes de la reapertura.

Uno de los puntos que genera expectativa en torno al proyecto es la eventual incorporación de Marriott, aunque el ministro aclaró que la concesión fue otorgada exclusivamente a Austral Cuyo y que la participación de la cadena internacional todavía depende de las negociaciones entre ambas firmas. La alternativa en análisis es que el establecimiento funcione bajo una franquicia internacional y adopte una denominación comercial vinculada a esa marca, como ocurre con otros hoteles que operan con el sello by Marriott.

En relación con la inversión, trascendió que el desembolso proyectado por la empresa adjudicataria rondaría los $1.800 millones, aunque ese monto no fue confirmado oficialmente. Con la firma del contrato como próximo paso, el edificio entra en una etapa decisiva que combina definiciones comerciales, obras de recuperación y un cronograma atado a la próxima edición de la Fiesta Nacional del Sol.