El complejo termal de Albardón fue terminado en 2023, pero sigue sin abrir por un litigio sobre el terreno. La provincia paga seguridad privada mientras espera la resolución judicial.

El hotel termal de La Laja, en Albardón, sigue sin abrir pese a que la obra fue entregada en agosto de 2023. El complejo, que cuenta con spa, restaurante y 60 plazas de alojamiento, fue construido por la empresa Ivisa, pero todavía no tiene fecha de puesta en funcionamiento, según confirmó el ministro de Turismo, Cultura y Deportes, Guido Romero.

La demora no está vinculada con el estado edilicio sino con la situación judicial del terreno. En 2016, la Legislatura declaró de utilidad pública el predio para avanzar con la expropiación, es decir, la transferencia compulsiva de un bien privado al Estado con pago de una indemnización. Sin embargo, la obra avanzó sin que quedara resuelta la titularidad del inmueble, lo que hoy impide licitarlo o cederlo a un operador privado.

Trámite judicial pendiente Romero indicó que la causa por la expropiación aún no tiene sentencia. “Tenemos problemas de titularidad y todo ese tipo de cosas. Ya se han iniciado las acciones a través de Fiscalía de Estado, pero todavía no están concluidas, todavía no tenemos sentencia y eso nos está demorando un poco”, afirmó el ministro. De acuerdo con su explicación, la provincia ya tiene la posesión del inmueble, pero falta que el juzgado determine el monto final que deberá pagarse al propietario original del terreno.

Interés privado y costos de mantenimiento Mientras espera esa resolución, la Provincia mantiene contactos con posibles interesados en la operación del complejo. Romero señaló que Austral Cuyo, la misma firma elegida para el Hotel Provincial, recorrió las instalaciones de La Laja, aunque aclaró que la situación legal todavía bloquea cualquier avance formal. El ministro también remarcó que el edificio cerrado genera costos permanentes de conservación y reposición de bienes.

“Lo peor que puede ser es que esté en manos del Estado y cerrado. A nosotros nos ocasiona un gasto porque hay que cuidarlo y reponer cosas, porque se echan a perder más cuando no se usan. Lo mejor que nos puede pasar es que esté en manos de los privados, abierto y ofreciendo los servicios a los sanjuaninos y a los visitantes”, dijo Romero. En paralelo, la provincia sostiene una empresa de seguridad privada en Albardón para resguardar el inmueble y prevenir robos o deterioro por falta de uso.

Por ahora, la Fiscalía de Estado aguarda la resolución del juzgado y no hay una estimación oficial sobre cuándo podría dictarse sentencia ni cuándo podría abrir el hotel termal. Esa definición será la que habilite, o no, el paso siguiente: la contratación de un operador y la eventual apertura del complejo.