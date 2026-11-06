Bomberos de la Policía de San Juan trabajaron en un aserradero sobre Ruta Nacional 40. La Municipalidad de Chimbas aportó dos camiones cisterna y no hubo heridos ni daños en viviendas cercanas.

Un incendio registrado en un aserradero ubicado sobre el lateral oeste de Ruta Nacional 40, entre calle Centenario y Callejón Blanco, frente a Villa Mariano Moreno, motivó un operativo conjunto en Chimbas. La intervención estuvo a cargo de Bomberos de la Policía de San Juan, con apoyo de Bomberos Voluntarios y asistencia de la Municipalidad de Chimbas.

Según la información oficial difundida, el municipio fue convocado a pedido de los bomberos y dispuso la participación de dos camiones cisterna para abastecer de agua a las dotaciones que trabajaron en la extinción. Ese refuerzo permitió sostener las tareas en un punto donde la provisión de agua resulta determinante para controlar el fuego y evitar su propagación.





El operativo se concentró en el establecimiento alcanzado por las llamas y en su entorno inmediato. De acuerdo con los datos disponibles, no se registraron personas heridas. Tampoco se informaron daños en las viviendas cercanas al aserradero, un dato relevante para dimensionar el alcance del episodio en una zona con presencia residencial próxima al predio afectado.

La intervención combinó recursos provinciales y municipales, en un esquema habitual ante incidentes de este tipo cuando la magnitud del fuego exige apoyo logístico adicional. La coordinación entre bomberos y el municipio resultó central para sostener el abastecimiento de agua mientras avanzaban las tareas de extinción. No se informaron, por el momento, las causas del incendio ni el estado final de las instalaciones afectadas.

Con la información oficial disponible, el dato a seguir es la determinación del origen del foco ígneo y la evaluación posterior sobre eventuales daños materiales dentro del aserradero. Hasta entonces, la confirmación relevante es que el incendio fue contenido sin víctimas ni afectación a viviendas linderas.