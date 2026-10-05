La adjudicación de la concesión del Hotel Provincial quedó frenada luego de que Rodeo Travel Hoteles y Resorts SAS presentara un recurso administrativo para cuestionar el resultado del proceso licitatorio. El planteo fue ingresado ante el Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes de San Juan, que ahora deberá derivarlo a su área legal. La definición sobre la explotación del edificio, ubicado en el centro de la Ciudad de San Juan, quedó así sujeta a una nueva instancia administrativa.

El Gobierno provincial había resuelto otorgar la concesión a Austral Cuyo SRL, firma sanjuanina que obtuvo el mejor puntaje en la evaluación. Sin embargo, esa decisión todavía no quedó firme porque la otra oferente impugnó el resultado dentro del plazo previsto por la normativa de contrataciones del Estado. Según el procedimiento informado, las empresas no seleccionadas cuentan con tres días hábiles para plantear su objeción una vez notificadas.

Nuevo tramo administrativo

Por el momento no se conocieron públicamente los argumentos detallados de Rodeo Travel. De acuerdo con fuentes vinculadas al sector hotelero, la empresa sostiene que reúne las condiciones para hacerse cargo del establecimiento y cuestiona que la adjudicación haya quedado en manos de Austral Cuyo. Con la impugnación presentada en término, el expediente volvió a quedar bajo análisis de la administración provincial. El equipo jurídico del ministerio deberá resolver si corresponde aceptar o rechazar el planteo.

Antecedentes del proceso

La definición vuelve a postergar la reapertura de un inmueble que permanece cerrado desde mayo de 2025. No es la primera vez que el Gobierno intenta avanzar con su concesión: en abril se había hecho un primer llamado, al que también se presentaron ambas empresas, pero ese trámite fue declarado desierto porque ninguna propuesta cumplía con la totalidad de las exigencias técnicas del pliego. En el segundo llamado, las dos firmas volvieron a competir y Austral Cuyo quedó mejor posicionada en la evaluación, con una diferencia cercana a los 30 puntos respecto de Rodeo Travel, según trascendió.

Condiciones y próximos pasos

La licitación fija que la empresa adjudicataria deberá sostener una prestación acorde con un hotel de tres estrellas, abonar un canon inicial de $14 millones con actualizaciones periódicas según la inflación e invertir una base de $3.360 millones para recuperar y poner en funcionamiento el complejo. El edificio cuenta con más de un centenar de habitaciones, piscina y espacios para eventos, según la documentación del proceso. Hasta que el Ministerio no resuelva la impugnación, no podrá avanzar la toma de posesión ni el inicio de las obras y tareas de puesta en marcha.