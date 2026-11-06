Un Toyota Camry en el que viajaba Fabián Martín fue impactado por un Mercedes Benz en Capital. No hubo heridos y el episodio quedó registrado por cámaras.

Un choque entre dos autos se registró este viernes, minutos antes de las 9, en una intersección de alto tránsito de Capital, a pocos metros de la Casa de Gobierno. En uno de los vehículos viajaba el vicegobernador Fabián Martín, quien iba como acompañante en un Toyota Camry. Según la información difundida, no hubo personas heridas.

El otro vehículo involucrado fue un Mercedes Benz Clase CLA, conducido por una mujer. De acuerdo con lo informado, el Toyota Camry era manejado por un chofer y circulaba por avenida Libertador General San Martín, de oeste a este, cuando fue impactado en la esquina. El hecho ocurrió en el cruce con la lateral de Circunvalación Juan José Castelli, en la zona de Desamparados.

Registro en video El episodio quedó filmado por cámaras de seguridad del medio Grupo Huarpe, que registró el momento del impacto. La ubicación del siniestro coincide con un punto donde la lateral de Circunvalación tiene señalización de PARE, que obliga a detener la marcha y ceder el paso a los vehículos que circulan por avenida Libertador. Esa prioridad de circulación es relevante para reconstruir la mecánica del siniestro.

Más allá del golpe entre ambos autos, no se informaron lesionados ni se difundieron datos adicionales sobre la causa exacta del choque. Tampoco trascendieron, en la información disponible, actuaciones judiciales o policiales vinculadas al episodio. La ausencia de heridos reduce la gravedad material del hecho, aunque el cruce sigue siendo un punto sensible por el volumen de tránsito que concentra.

Antecedente inmediato El dato central para seguir es si se conocerán nuevas precisiones sobre la mecánica del impacto o eventuales responsabilidades de conducción. Por ahora, la única confirmación pública es que el siniestro ocurrió en la mañana de este viernes, en una esquina con prioridad de paso definida por señalización vial, y que no dejó personas lesionadas.

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