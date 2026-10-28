Ana Martina Conte Grand, residente en Andalucía, murió en el choque de dos trenes de alta velocidad en Toledo. Su hermano fue hospitalizado y sigue la búsqueda de otro argentino.

La colisión de dos trenes de alta velocidad en Toledo, España, dejó entre las víctimas fatales a Ana Martina Conte Grand, una sanjuanina que residía en Andalucía. La identificación fue confirmada en el marco del operativo desplegado tras el siniestro ocurrido este miércoles. En el mismo episodio, su hermano fue trasladado al Hospital de Toledo.

Según publicó Clarín, Conte Grand era licenciada en Administración de Empresas y viajaba junto a su hermano en el coche 7 de la formación. Tras el impacto, el hombre fue hospitalizado y la confirmación de la identidad de la mujer cerró la incertidumbre sobre su paradero. El caso tiene impacto directo en San Juan por el vínculo familiar y por la magnitud del accidente en el que murió.

El siniestro ocurrió cerca de la localidad de Urda, sobre la línea ferroviaria que conecta Madrid con Andalucía. Un tren AVE de Renfe embistió a una formación de la empresa Iryo que estaba detenida en las vías. La violencia del choque provocó el descarrilamiento de varios vagones y la caída de algunos de ellos por un terraplén.

Balance provisional

Las autoridades españolas informaron este miércoles un saldo provisional de al menos 68 personas fallecidas y decenas de heridos. Los equipos de emergencia trabajaron durante horas en el lugar mientras avanzaban las tareas de rescate, identificación de víctimas e investigación de las causas del accidente. La magnitud del operativo refleja que la cifra de víctimas y heridos todavía puede variar a medida que se completen las verificaciones oficiales.

Otra búsqueda en curso

En paralelo, sigue la búsqueda de Agustín Randazzo, de 51 años, otro argentino que viajaba en uno de los trenes involucrados. De acuerdo con la información publicada, ocupaba el coche 8 y su pareja difundió un pedido de ayuda en redes sociales para obtener datos sobre su paradero. Randazzo vive en España desde 2002 y realizaba habitualmente ese trayecto por motivos laborales.

La investigación judicial deberá establecer las circunstancias exactas del choque y las eventuales responsabilidades. Mientras tanto, la prioridad de las autoridades sigue centrada en completar la identificación de las víctimas y confirmar el estado de los pasajeros cuyo paradero aún no fue precisado.