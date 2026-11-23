El Gobierno de San Juan reprogramó para este lunes las actividades suspendidas el sábado por el alerta de vientos, con acceso libre al predio ferial. Omega cerrará la edición 2026 en el escenario La Peña.

La Fiesta Nacional del Sol 2026 sumará este lunes 23 de noviembre una jornada extra en el predio ferial, después de que las actividades del sábado 21 debieran suspenderse por un alerta de fuertes vientos. El Gobierno de San Juan confirmó que las puertas del predio se abrirán a las 20 y que el acceso será libre y gratuito. La medida busca garantizar que el público pueda recorrer los espacios que no pudieron habilitarse durante el fin de semana. La reprogramación afecta únicamente a esta jornada adicional, sin modificar el desarrollo del resto del cronograma de la Fiesta.

El nuevo comunicado oficial corrige el horario que se había difundido en un primer momento, cuando se informó que la apertura de la feria reprogramada sería a las 19. Según el aviso actualizado por el Gobierno provincial, el ingreso del público quedó establecido finalmente para las 20. Quienes planeen asistir deberán ajustarse a este nuevo horario para no coincidir con la apertura original ya descartada.

Motivo de la suspensión

La jornada de este lunes fue incorporada para recuperar las actividades previstas para el sábado 21 de noviembre, que debieron suspenderse por las condiciones meteorológicas adversas, según informó el Gobierno de San Juan. La suspensión de aquel día alcanzó a los stands, los patios de comidas y los espectáculos locales programados. Los shows principales previstos para esa misma noche, en cambio, pudieron desarrollarse con normalidad. La diferencia entre lo suspendido y lo mantenido explica por qué la jornada de recuperación se concentra en la actividad comercial y artística menor del predio.

Omega cierra el escenario La Peña

Entre las novedades confirmadas por la organización se encuentra la actuación de Omega, que estará a cargo del cierre de la jornada en el escenario La Peña. Con esta presentación, la banda se suma como el último espectáculo musical de la edición 2026 de la Fiesta Nacional del Sol. La confirmación del cierre artístico completa el cronograma de la jornada adicional, que combina actividad ferial y shows en vivo.

De esta manera, el público dispondrá de una nueva oportunidad para recorrer el predio y participar de las propuestas que habían quedado pendientes por la suspensión del sábado, sin necesidad de adquirir entrada. La jornada de este lunes funcionará como el cierre definitivo de la Fiesta Nacional del Sol 2026, con la apertura del predio desde las 20, acceso libre y gratuito, y la presentación de Omega como último show en La Peña.

Datos a seguir: apertura del predio a las 20, entrada libre y gratuita, y cierre musical de Omega en el escenario La Peña, este lunes 23 de noviembre.