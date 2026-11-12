La Dirección de Hidráulica de San Juan reconoció que las defensas actuales de Calingasta no permiten garantizar la ausencia de inundaciones ante crecientes de magnitud. El director del área, José María Ginestar, explicó que el río registró picos cercanos a los 200 metros cúbicos por segundo y que el aumento del caudal obligó a modificar los puntos de medición. El planteo surge en un contexto de mayor preocupación por posibles daños sobre viviendas y zonas productivas del departamento.

En una entrevista en el programa Amanecidos, que se emite por AM Mil20, Ginestar detalló que la jornada anterior se alcanzaron valores máximos cercanos a los 200 metros cúbicos por segundo. Según indicó, ese volumen superó las condiciones habituales del sector y obligó a cambiar la estación de aforo, es decir, el punto donde se mide el caudal del río. El funcionario señaló que el comportamiento del curso de agua cambió de manera marcada en las últimas semanas.

Cambios en el caudal

Ginestar precisó que hace 15 días el promedio era de 40 metros cúbicos por segundo, que la semana pasada subió a 60 y que luego se registraron promedios de 80, con picos de 110. En las últimas mediciones, añadió, el promedio llegó a 120 metros cúbicos por segundo y los máximos se acercaron a 200. “Eso ya ha cambiado la forma del río”, afirmó, al explicar que el aforador que funcionaba en el sector 101 dejó de ser adecuado y que ahora el control debe hacerse con el agua que llega hasta Caracoles.

Responsabilidades cruzadas

El director de Hidráulica también expuso cómo se distribuyen las responsabilidades sobre las defensas. Dijo que su dependencia interviene en canales, que los municipios tienen a cargo las defensas poblacionales y que Vialidad Nacional y Vialidad Provincial deben ocuparse de puentes y rutas. Aun así, sostuvo que el organismo provincial colabora con maquinaria para tareas de mantenimiento y para recuperar sectores dañados. En ese marco, mencionó trabajos realizados junto con organismos nacionales para limpiar un embanque que obstruía los brazos del río bajo el puente de Calingasta.

Ginestar señaló además que una de las estructuras más relevantes es la defensa de La Majadita, destinada a contener el agua que descarga sobre el sector de El Leoncito. Indicó que esa obra está dentro de una propiedad privada y que el municipio coordinó con la empresa Lencorp Pachón tareas de mantenimiento. Según explicó, las demandas vecinales se concentran hoy en las defensas aluvionales, en un escenario en el que las crecientes volvieron a exponer la vulnerabilidad del sistema existente.

Obra de largo plazo

El funcionario sostuvo que la situación de Calingasta tiene una base geográfica que complica la contención del agua: las viviendas están ubicadas en valles y la configuración de las montañas favorece la concentración y el escurrimiento hacia zonas pobladas. Por ese motivo, afirmó que una protección integral no se resuelve solo con el refuerzo de canales. Planteó que sería necesario intervenir en las zonas altas, construir defensas y encauzar las distintas bajadas de agua para derivar los caudales hacia sectores de menor impacto.

Ginestar describió esa alternativa como “una ingeniería de trasladar toda esa agua, toda esa crecida” y la ubicó como una obra de alta montaña que requiere estudios técnicos, cálculos específicos y un proyecto de gran complejidad. Estimó que una solución definitiva podría demandar más de un año de estudios y varios años adicionales de ejecución. También aclaró que las obras proyectadas hasta ahora, incluidas algunas vinculadas con propuestas de empresas mineras para mejorar canales, no resuelven por sí mismas el problema porque el agua comienza a concentrarse desde las zonas altas antes de llegar a esos sistemas.

Mitigación y seguimiento

Consultado por la seguridad frente a las próximas crecientes, Ginestar fue categórico: “Todas las obras son de mitigación. Ese mensaje es duro de dar, pero la realidad es que no se pueden dar garantías”. Añadió que las defensas construidas hasta el momento permitieron contener caudales superiores a los registrados históricamente, aunque algunos sectores comenzaron a mostrar daños por la magnitud de las últimas crecientes. Dijo que se enviaron máquinas para recuperar los puntos donde el agua produjo desbordes y que el monitoreo continuará porque las crecientes aluvionales pueden concentrar en 15 minutos precipitaciones equivalentes a las de todo un año. También señaló que las altas temperaturas de los primeros días de noviembre aceleraron el deshielo y que, en paralelo, se realizan tareas sobre compuertas de riego, entre ellas la reparación de 24 compuertas de la obra mencionada durante la entrevista como Inglaterra Rosa y el retiro de árboles exóticos.