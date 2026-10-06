El objeto apareció frente a una vivienda cercana al Parque Latinoamericano, en Albardón. No hubo identificación de responsables ni confirmación sobre el origen del mensaje.

Una cruz de madera apareció frente a una vivienda de Albardón y, junto a ella, una nota manuscrita con la frase “Descansa en paz”. El hallazgo se produjo en las inmediaciones del Parque Latinoamericano y generó inquietud entre vecinos de la zona. Hasta el momento no se informó quién colocó los elementos ni con qué finalidad.

La cruz estaba atada de manera artesanal y fue dejada directamente frente a la fachada de una casa. A pocos centímetros quedó el papel con el mensaje escrito a mano, cuya presencia fue interpretada de distintas maneras por los habitantes del sector. La escena comenzó a circular entre vecinos y abrió especulaciones sobre una posible amenaza, un acto de vandalismo o una broma de mal gusto.

Sin confirmación oficial

Entre las versiones surgió también la hipótesis de que el material hubiera sido parte de algún ritual o práctica vinculada con la brujería. Sin embargo, el material disponible no aporta datos que permitan sostener ninguna de esas lecturas como hecho comprobado. Tampoco se informó sobre personas identificadas, detenidas o vinculadas formalmente con la colocación de la cruz y la nota.

Por el momento, el episodio permanece limitado a la aparición del objeto y del mensaje frente a la vivienda. La ausencia de precisiones sobre el origen del hecho mantiene abierto el interrogante sobre si se trató de una intimidación, un daño material o una acción sin destinatario definido. La única referencia concreta es la ubicación del hallazgo, en un sector próximo al Parque Latinoamericano, en Albardón.