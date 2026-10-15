La sanjuanina de 32 años respondió tras la formalización de la causa por presunto chantaje. La investigación tiene un plazo de seis meses y está a cargo de la UFI Delitos Especiales.

Natalia Verónica Genovese, sanjuanina de 32 años, respondió en Instagram luego de que trascendieran los detalles de la investigación judicial en su contra por presunto chantaje. En su descargo, negó la responsabilidad que le atribuyen y apuntó contra el denunciante, al que acusó de haberla seguido en distintos lugares. La causa quedó formalmente abierta con un plazo de investigación de seis meses.

En un comentario publicado en redes sociales, la mujer sostuvo: “El tipo en cuestión se enganchó en dos semanas sin conocerme”. También afirmó que el hombre la habría seguido pese a sus pedidos para que dejara de hacerlo. Según su relato, él habría averiguado dónde vivía y la habría acompañado hasta el jardín de su hijo, su barrio y su antiguo lugar de trabajo.

“Le pedí que me deje en paz sino le decía a su familia el hostigamiento que estaba recibiendo. ¿Y yo soy la culpable? Jaja de no creer”, expresó en la publicación. En el mismo mensaje, se refirió a las transferencias de dinero que forman parte del expediente y lanzó otra frase: “Pagan dos millones de pesos por una foto en culo y encima se enamoran”.

La hipótesis fiscal La investigación está a cargo de la UFI Delitos Especiales, encabezada por el fiscal Roberto Ginsberg. De acuerdo con la hipótesis fiscal, el contacto entre Genovese y el denunciante comenzó por Instagram, donde habrían intercambiado videos de visualización única a cambio de dinero. El expediente sostiene que el hombre habría transferido cerca de dos millones de pesos en concepto de regalos.

Según la denuncia, la situación cambió cuando comenzaron las amenazas y las exigencias económicas. La acusación señala que una persona que decía ser la pareja de Genovese habría realizado un primer pedido de dinero. Después, siempre según el expediente, la mujer habría retomado el contacto con el denunciante y, tras un viaje a Mendoza, le habría exigido nuevas sumas bajo la amenaza de divulgar material íntimo.

El legajo también incluye la hipótesis de posteriores reclamos de dinero y comunicaciones dirigidas a familiares del hombre. La denuncia penal fue radicada el 24 de junio de 2026. En la audiencia judicial, el juez de Garantías Diego Sanz dispuso la apertura formal de la investigación y fijó un plazo de seis meses para reunir pruebas y avanzar con las medidas procesales.

Además, Genovese quedó sujeta a reglas de conducta. Debe presentarse una vez por mes en la comisaría más cercana a su domicilio y tiene prohibido acercarse al denunciante o mantener contacto con él por cualquier medio. Mientras la investigación sigue su curso, la responsabilidad penal de la imputada deberá definirse dentro del proceso judicial.