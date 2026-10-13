El hallazgo ocurrió durante un patrullaje del Escuadrón 26 Barreal en los Altos Valles Cordilleranos. Las piezas quedaron bajo resguardo de Patrimonio Cultural de San Juan.

Gendarmería Nacional encontró restos arqueológicos de valor patrimonial en la alta montaña de Calingasta, durante un patrullaje de rutina del Grupo Especializado en Alta Montaña del Escuadrón 26 Barreal. El operativo se realizó en los Altos Valles Cordilleranos, cerca de la Cordillera de Ansilta, a 2.791 metros sobre el nivel del mar.

Según informó la fuerza, el personal caminaba por senderos de difícil acceso cuando detectó los vestigios. Tras la inspección, confirmó que se trataba de siete fragmentos de piezas de cerámica con grabados y simbología rupestre. La ubicación y conservación de estos elementos aportan información sobre asentamientos e intercambios culturales de antiguas poblaciones aborígenes de la zona cordillerana.

Resguardo y estudio

Por el valor del hallazgo, la unidad dio aviso a la Dirección de Patrimonio Cultural de San Juan. El organismo provincial envió indicaciones técnicas y dispuso medidas para resguardar las piezas, catalogarlas y someterlas a análisis en laboratorios especializados. Esa intervención apunta a determinar con precisión su origen cronológico y cultural.

Control en zona de frontera







Desde Gendarmería señalaron que el patrullaje permanente en la alta cordillera cumple una doble función. Por un lado, permite ubicar y proteger a tiempo yacimientos arqueológicos expuestos al deterioro o al saqueo. Por otro, refuerza la presencia del Estado en zonas de frontera, donde también se controlan drogas y otros delitos en los principales corredores viales.

Próximos pasos

El Escuadrón 26 Barreal continuará con los patrullajes en los pasos y corredores viales de la alta cordillera de Calingasta. Mientras tanto, las piezas cerámicas recuperadas quedarán bajo la etapa de análisis científico a cargo de profesionales de Patrimonio Cultural.