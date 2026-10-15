“Parque Triásico: Aventura y descubrimiento” será la temática que mostrará el show central los próximos 20, 21 y 22 de noviembre.

Bajo la mirada creativa de su autor, Nicolás Rodríguez, el show central de la Fiesta Nacional del Sol 2026 propone un recorrido poético, atemporal e imaginario. La puesta en escena, que tendrá lugar en el Velódromo Vicente Chancay, trasladará al público al universo de la curiosidad, la intuición y el asombro a través de los ojos de un niño profundamente fascinado por los dinosaurios.





Provisto de una bitácora donde la imaginación y los dibujos se entrelazan sin fronteras, el protagonista emprenderá un viaje impulsado por las preguntas constantes y el anhelo de hallar respuestas.





Con esta historia que se extenderá durante más de media hora, se desarrollará la obra que transita por distintos escenarios, como Ischigualasto, para sumergirse en un viaje al pasado y finalizará en un presente posible de sueños.





Así, el niño y un adulto serán los protagonistas, quienes estarán acompañados por otros personajes en la puesta musical que cuenta con una obertura y tres actos.

​El desarrollo del guión se pensó en conjunto con la dirección y la asistencia de dirección artística, configurando una creación inspirada en la figura de Ricardo Martínez -reconocido paleontólogo sanjuanino- y, a través de él, en todos los impulsores de la paleontología en San Juan.





Y aunque la infancia real del científico tuvo otros matices, el espectáculo toma su impronta, especialmente la curiosidad y las ganas de saber, para potenciar este viaje escénico.





​Para dar forma al relato, el proceso creativo y la inspiración, el guionista recorrió un profundo proceso de inmersión en la temática junto al equipo del Museo Paleontológico. A través de encuentros y entrevistas, sumado al riguroso trabajo de corrección científica, la obra logró traducir una disciplina compleja al lenguaje escénico, rescatando anécdotas e historias profundamente humanas sobre la labor de paleontólogos y geólogos.





“Pude conocer historias y anécdotas muy importantes de la vida de los profesionales, algunas de las cuales están incluidas ya que acercan a cualquier persona en esta temática tan compleja pero apasionante”.





Con esta atrapante propuesta que enamorará a grandes y chicos, la edición 2026 de la celebración sanjuanina desplegará un sinfín de talento artístico, que se podrá disfrutar los días 20, 21 y 22 de noviembre, en el Velódromo.