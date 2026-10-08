La cooperativa Ayúdame a Ayudar organiza este sábado y domingo un encuentro solidario en Rawson, con entrada a cambio de alimentos no perecederos para merenderos sanjuaninos. El predio reunirá autos, motos y camiones llegados de distintas provincias y de Chile.

El Complejo La Superiora, ubicado en el departamento Rawson, será sede este sábado y domingo de un festival solidario y una exposición tuning a beneficio de merenderos sanjuaninos. La iniciativa fue presentada en los estudios de Telesol por Gastón Retamar, presidente de la cooperativa Ayúdame a Ayudar, acompañado por Luciano Allechera, referente de Retro Corsa de Buenos Aires, y Mauro Ábalos, en representación de la agrupación Falcon de Mar del Plata.

Donaciones para comedores

El objetivo del evento es reunir donaciones para asistir a comedores comunitarios de la provincia. Según precisó Retamar, "vamos a estar ayudando casi 600 chicos que son distintos merenderos". La distribución contemplará a dos instituciones el sábado y a otras dos el domingo, con beneficiarios en Rawson, Caucete y Rivadavia. Para ingresar al predio, el público deberá aportar un alimento no perecedero.

Agenda del sábado

El cronograma del sábado 10 comenzará a las 10 horas con exhibiciones de motos y continuará con una grilla musical que combinará cumbia, folclore y la primera edición del "cuartetazo solidario". Participarán grupos locales como Feroz y El Sello, además de presentaciones de academias de danza, entre ellas la Academia Ilusión.

Exposición del domingo

La jornada del domingo estará dedicada a la exposición de vehículos, con rodados provenientes de Mendoza, Córdoba, Buenos Aires y Chile. Además, se exhibirán entre 30 y 40 camiones coordinados por el referente Marcelo Chaparro, que agrupará unidades de San Juan y Mendoza que habitualmente integran la caravana hacia el paraje Difunta Correa.

Articulación interprovincial

Allechera destacó la articulación entre las agrupaciones para darle alcance interprovincial a la propuesta. "Voy a aprovechar la oportunidad y voy a unir fuerza para que salga algo más grande y ayudar a quienes más lo necesitan", remarcó el promotor bonaerense.

El despliegue incluirá juegos y actividades recreativas pensadas para la familia durante las dos jornadas. Datos a seguir: la actividad se desarrolla este sábado y domingo en el Complejo La Superiora, Rawson, con información disponible en las redes sociales de la cooperativa Ayúdame a Ayudar y de los clubes de autos participantes.