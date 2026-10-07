Juan Janavel señaló que comercios y municipios ya se preparan para una temporada con más tormentas. El sector también mira proyectos de infraestructura como motor de ventas.

El sector ferretero de San Juan comenzó a reforzar stock ante la posibilidad de una temporada con mayor presencia de tormentas y el eventual impacto del fenómeno de El Niño. La previsión apunta a una demanda más alta en productos de prevención y reparación, en un contexto de menor movimiento comercial.

Pedidos y anticipación Juan Janavel, integrante de la Cámara de Ferreteros de San Juan, dijo en diálogo con Telesol que algunos municipios ya están realizando pedidos de materiales e insumos para afrontar las condiciones climáticas. Según explicó, la intención es contar con elementos disponibles ante eventuales lluvias intensas. Entre los productos que empezaron a ganar protagonismo mencionó membranas, nylon, film de polietileno y distintos accesorios para proteger viviendas, instalaciones y espacios expuestos al agua.

Obra pública y construcción El otro frente de expectativa para el rubro está vinculado con proyectos de obra pública y construcción en la provincia, en especial los asociados a la actividad minera, rutas y caminos. En ese marco, el sector sigue de cerca la futura autopista San Juan-Caucete, cuya extensión prevista es de aproximadamente 24 kilómetros y medio. Para los comerciantes, una obra de ese tipo podría generar movimiento en rubros vinculados directa e indirectamente con la construcción.

Efecto sobre la actividad Desde la Cámara de Ferreteros sostienen que el impacto de esas inversiones podría extenderse más allá de los comercios especializados. El transporte, los servicios, la construcción y otras actividades comerciales podrían beneficiarse de un mayor nivel de actividad y circulación económica. La lectura del sector es que una combinación de demanda por el clima y ejecución de obras podría ayudar a recomponer parte del ritmo perdido.

Perspectiva para los próximos meses Mientras tanto, los ferreteros ya comenzaron a tomar recaudos para responder a las necesidades que puedan surgir durante los próximos meses. La evolución de las lluvias y el avance de los proyectos de infraestructura serán las variables que el rubro seguirá de cerca para medir una eventual recuperación de ventas.