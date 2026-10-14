El comercio de Rawson armó una propuesta especial para el Día de la Madre. Incluye marroquinería, perfumería, accesorios y medios de pago diversos.

Con motivo del Día de la Madre, Farmacia San Martín de Porres preparó una oferta de productos orientada a quienes buscan un presente en Rawson. La propuesta incluye artículos de marroquinería, perfumería y accesorios, según informó el propio local. La iniciativa se apoya en promociones y descuentos para ampliar las alternativas de compra.





Variedad de productos Entre las opciones disponibles, el comercio destacó una gama de artículos pensados para distintos gustos y posibilidades de gasto. El planteo comercial apunta a concentrar en un mismo punto de venta opciones de regalo y artículos de uso personal. En ese esquema, la farmacia busca captar la demanda previa a una de las fechas de mayor movimiento para el consumo minorista.

Medios de pago Para facilitar las compras, el local indicó que acepta efectivo, tarjetas de crédito y Mercado Pago. Esa disponibilidad de pago amplía el acceso a la oferta en un contexto en el que los consumidores suelen comparar precios y condiciones de financiación. Las promociones anunciadas forman parte de esa estrategia comercial.





Ubicación Farmacia San Martín de Porres funciona en la intersección de Mendoza y Quiroga, en Rawson. Desde el comercio invitaron a la comunidad a acercarse para conocer las propuestas disponibles. La referencia geográfica resulta central para quienes buscan resolver la compra antes de la celebración.