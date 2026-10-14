Vialidad Provincial amplió las restricciones en los anillos interno y externo de la avenida. Los cambios alcanzan los accesos y reincorporaciones en tramos más largos.

La repavimentación de la avenida de Circunvalación sumó nuevas restricciones para la circulación en San Juan. Vialidad Provincial informó que se ampliaron los cortes en los anillos interno y externo, por lo que los conductores deberán utilizar desvíos más extensos mientras avanzan los trabajos.

En el anillo interno, los vehículos deberán salir de la avenida por la subida a General Acha y seguir por el recorrido alternativo dispuesto. La reincorporación a Circunvalación podrá hacerse recién por la rampa de acceso ubicada después de calle 9 de Julio. Según el esquema anterior, el regreso se permitía a la altura de calle Urquiza, por lo que el tramo afectado quedó extendido.

Desvío en el anillo externo Para quienes circulen por el anillo externo, el desvío comenzará en la salida hacia calle Mendoza. Desde ese punto, los vehículos deberán continuar por la lateral de Circunvalación y volver a ingresar a la avenida mediante la rampa de acceso situada después de Paula A. de Sarmiento. Hasta ahora, la reincorporación podía realizarse por calle Matías Zavalla, pero la modificación obliga a prolongar el recorrido.

La medida se inscribe en el avance de las obras de repavimentación sobre uno de los principales corredores viales del área metropolitana. En este tipo de intervenciones, la organización del tránsito resulta central para reducir demoras, ordenar los accesos y preservar la seguridad de quienes circulan por la zona intervenida.

Desde Vialidad Provincial solicitaron a los automovilistas respetar la señalización colocada en los sectores afectados y circular con precaución. Mientras continúen los trabajos, el esquema de desvíos vigente será el que determine los puntos de ingreso y egreso a la avenida.