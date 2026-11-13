El Sector Comercio de la Federación Económica de San Juan confirmó la puesta en marcha del esquema estival. Habrá cambios en Capital, departamentos y centros comerciales.

El lunes 16 de noviembre comenzará a regir en San Juan el horario de verano para el comercio, según confirmó el Sector Comercio de la Federación Económica de San Juan. La medida alcanza a negocios de Capital y de los departamentos, con esquemas diferenciados según la zona y el tipo de actividad. La implementación había sido postergada por las condiciones climáticas y se fijó finalmente para la próxima semana.

La entidad empresaria explicó que el cambio busca adecuar la atención al período de altas temperaturas, con impacto directo en la organización de la jornada comercial. En Capital, los comercios abrirán de 9 a 13 y de 17:30 a 22. Desde el sector aclararon que habrá un margen de 30 minutos para el inicio del turno vespertino, debido a que algunos negocios comienzan más tarde y extienden en consecuencia su cierre.

Esquema por departamentos En los departamentos, el horario será de 9 a 13 y de 18 a 22, con una diferencia de una hora respecto de Capital en la franja de la tarde. En tanto, los shoppings y centros comerciales mantendrán su modalidad habitual de atención continua, de 10 a 22. La disposición ordena la actividad en un contexto de temporada estival y apunta a unificar criterios de funcionamiento entre distintos polos comerciales.

Rubros con régimen propio Las ferreterías y los comercios de repuestos, según informó la entidad, en su mayoría seguirán con horario corrido, generalmente de 8 a 18, aunque algunos sostendrán la atención en dos turnos. Las farmacias conservarán sus modalidades habituales: algunas trabajarán con horario cortado y otras continuarán con servicio durante las 24 horas. El esquema no modifica esos regímenes particulares, que responden a la dinámica específica de cada rubro.

Desde el Sector Comercio de la Federación Económica de San Juan solicitaron a comerciantes y consumidores tener presente la modificación desde el próximo lunes. La vigencia del horario de verano queda así establecida para la temporada, con diferencias según zona y tipo de establecimiento, y con previsión de ajustes operativos en la apertura y el cierre de los locales.