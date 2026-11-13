La Dirección de Educación Privada aprobó una nueva actualización para los colegios privados de San Juan. Con este tramo, la suba acumulada en 2026 llega al 30,33%.

Los colegios privados de San Juan aplicarán en noviembre un aumento del 6,98% en sus cuotas, autorizado por la Dirección de Educación Privada. La actualización completa el esquema de cuatro incrementos previstos para 2026 y, según el organismo, no habrá nuevas subas en lo que resta del año. El ajuste impacta en la planificación de gastos de las familias y en la estructura de aranceles de los establecimientos de gestión privada.

La confirmación fue dada por Andrea Fernández, directora de Educación Privada, en diálogo con Tiempo de San Juan. La funcionaria sostuvo que el incremento autorizado es el último del año y precisó: “El incremento es de 6,98% y es el último del año”. De ese modo, la resolución administrativa cierra el cronograma anual de actualizaciones sobre las cuotas escolares.

Cuatro tramos en el año

Fernández explicó que las subas se distribuyeron en marzo, mayo, agosto y noviembre. También aclaró que el nuevo porcentaje se calcula sobre el valor de la cuota de agosto, que fue el último ajuste aplicado antes de este tramo. “Es importante recordar que durante el año son cuatro los incrementos, el de marzo, el de mayo, el de agosto y el de noviembre. El de este mes de noviembre se aplica sobre el valor de la cuota del mes de agosto”, detalló. Esa secuencia permite entender por qué el porcentaje de noviembre no se suma sobre la cuota original, sino sobre el valor vigente desde agosto.

Suba acumulada

Con la actualización de noviembre, los colegios privados acumulan una suba informada del 30,33% en 2026. El esquema quedó compuesto por un aumento de hasta 5,80% en marzo, un tope de 10,33% en mayo, una actualización del 7,22% en agosto y el 6,98% ahora autorizado. Desde Educación Privada descartaron nuevos incrementos durante los meses que restan del año, por lo que el cronograma anual queda cerrado con cuatro tramos.

Referencia para calcular la cuota

Para estimar el nuevo valor, las familias deben tomar como base el importe abonado en agosto y aplicar el 6,98% autorizado para noviembre. Según los ejemplos difundidos, una cuota de $100.000 pasará a $106.980, una de $150.000 llegará a $160.470 y una de $200.000 ascenderá a $213.960. Los montos son orientativos, porque el valor final depende del arancel autorizado para cada establecimiento educativo.

La actualización también incide en la previsión de gastos para el próximo ciclo lectivo, ya que puede repercutir en inscripciones y matrículas de 2027. En ese marco, el dato relevante para seguir es que Educación Privada cerró el esquema anual sin anunciar nuevos aumentos para lo que resta de 2026.