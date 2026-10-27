Entre 10 y 12 alumnos de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Cuyo viajarán a Buenos Aires. La agenda incluye congreso, visitas a embajadas y encuentros con referentes del sector.

Lautaro Barrera y Victoria Ojeda son dos de la docena de alumnos que viajaran a Buenos Aires.

Entre 10 y 12 estudiantes de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Cuyo viajarán a Buenos Aires para participar de un congreso diplomático organizado por Young Diplomats. La actividad forma parte de una experiencia formativa impulsada por los propios alumnos, con acompañamiento de la facultad, y apunta a vincular la cursada con espacios concretos de la práctica profesional.

La delegación incluye a Lautaro Barrera y Victoria Ojeda, entre otros estudiantes que integrarán la comitiva. Según el material difundido, la propuesta busca acercarlos a uno de los ámbitos centrales de su futura profesión y permitirles observar cómo se desarrollan las relaciones entre países desde espacios institucionales y de intercambio académico.

Además de la participación en el congreso, la agenda contempla visitas a embajadas y actividades de intercambio cultural. Ese recorrido tiene como objetivo conocer otras realidades, ampliar la mirada sobre el escenario internacional y tomar contacto con personas que se desempeñan en el campo diplomático. Para una carrera orientada al análisis de la política exterior, la posibilidad de acceder a esos ámbitos constituye un complemento de la formación universitaria.

Experiencia académica El texto original destaca que el aprendizaje en Relaciones Internacionales no se limita al estudio de los acontecimientos mundiales, sino también a la comprensión de las negociaciones, los acuerdos y el rol de los representantes diplomáticos. En ese marco, el viaje aparece como una instancia para escuchar otras experiencias y conocer de primera mano el trabajo de embajadores y otros actores vinculados con la política exterior.

Antecedentes y contexto Durante este año, los estudiantes también participaron de la Feria Minera, una actividad que les permitió vincular su formación con un sector de relevancia para San Juan. Esa experiencia se suma a la nueva agenda en Buenos Aires, en la que confluyen formación, intercambio y contactos profesionales. La iniciativa, según el texto, requirió planificación y esfuerzo de los alumnos, además del respaldo de la universidad.

La delegación viajará con la intención de aprovechar cada instancia y ampliar sus horizontes académicos y profesionales. El congreso y las visitas previstas se presentan como una oportunidad para establecer vínculos con referentes del sector y sumar referencias concretas para su futura inserción laboral. La actividad se desarrollará en Buenos Aires, en fechas que no fueron precisadas en el material original.