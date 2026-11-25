Organizada de manera conjunta por el Instituto Médico Urológico (IMU) y FUNDAME, la propuesta invita a toda la familia sanjuanina a compartir una mañana al aire libre que combina deporte, recreación y prevención sanitaria.
El punto de concentración, largada y llegada será la zona del Monumento al General San Martín, en el Parque de Mayo, a partir de las 09:00 h.
Desde la organización destacaron que el encuentro es totalmente libre y gratuito, y que el recorrido se desarrollará por el circuito interno del parque, permitiendo que personas de todas las edades puedan sumarse a su propio ritmo.
Cronograma y actividades de la jornada Quienes se acerquen podrán disfrutar de una propuesta integral durante toda la mañana: Además, funcionarán stands de salud abiertos a la comunidad, donde los asistentes podrán realizarse chequeos médicos, vacunación y testeos rápidos de PSA y VIH de forma gratuita.
La iniciativa cuenta con el acompañamiento del Gobierno de San Juan, la Municipalidad de la Capital, el Ministerio de Desarrollo Humano, el Ministerio de Salud y la Secretaría de Deportes. Inscripciones La participación no tiene costo.
Quienes deseen inscribirse de manera anticipada para reservar su lugar y acceder a la entrega de camisetas pueden completar el formulario online en: https://forms.gle/XjRJJ9XC16Tuew7U6