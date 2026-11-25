El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para la noche de este miércoles en distintos sectores de San Juan. El aviso alcanza a varios departamentos del Gran San Juan y zonas aledañas, donde se prevén fenómenos capaces de generar complicaciones en la circulación y en la actividad al aire libre.

Según el organismo, el área será afectada por lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Esos eventos podrían estar acompañados por abundante caída de agua en períodos cortos, ocasional granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas de viento. El SMN estimó además acumulados de entre 20 y 40 milímetros, con la posibilidad de que esos valores sean superados de manera puntual.

Departamentos alcanzados

La advertencia incluye a 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson y Santa Lucía. También comprende la zona baja de Pocito, la zona baja de Rivadavia y la zona baja de Sarmiento. El alcance territorial del aviso obliga a seguir la evolución del fenómeno durante la jornada.

Medidas preventivas

Ante este panorama, el SMN recomendó mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas y adoptar precauciones frente a posibles tormentas fuertes durante la noche. En este tipo de alertas, la evolución local de las precipitaciones y del viento puede modificar el impacto efectivo en cada departamento.

La advertencia quedó fijada para la noche de este miércoles, por lo que la variable a seguir será la actualización de los avisos oficiales y la intensidad real de las lluvias en las zonas incluidas.